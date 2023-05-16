Megan Fox: Dismorfofobim var, vücudumu hiçbir zaman beğenmedim

Birçok kişiye göre dünyanın en güzel kadınlarından biri olan Megan Fox, Sports Illustrated'ın bikini özel sayısında kendisini başkaları gibi görmediğini ifade etti.
Dismorfik bozukluğu olduğunu açıklayan Fox, vücudu hakkında hiçbir zaman iyi hissetmediğini ve kendi bedeninde daha rahat hissetmek için sürekli çaba gösterdiğini söyledi.
Megan Fox, "Bende dismorfofobi var. Kendimi asla diğer insanların beni gördüğü gibi görmüyorum" dedi.
Aynaya baktığında hiçbir zaman kendine güvenli hissetmediğini ifade eden ünlü oyuncu, "Hayatımda hiçbir zaman vücudumu sevdiğim bir an olmadı. Asla, hiçbir zaman" ifadelerini kullandı.
Beden dismorfik bozukluğunun erken yaşlarda başladığını anlatan Fox, "Bu şekilde mi görünmeliyim?' gibi bir takıntım vardı. Kesinlikle çevresel değildi çünkü çok dindar bir ortamda büyüdüm" dedi.
Gelecekte de fiziği konusunda endişe duymaya devam edeceğini belirten Megan Fox, "Kendimi sevme yolculuğunun hiç bitmeyeceğini düşünüyorum" dedi.
MeganFox, 2021 yılında da İngiliz GQ Style'a verdiği bir röportajda beden dismorfik bozukluğuyla nasıl başa çıktığını anlatmış ve çok derin bir güvensizlikle mücadele ettiğini söylemişti.