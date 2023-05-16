Megan Fox: Dismorfofobim var, vücudumu hiçbir zaman beğenmedim

2000'li yılların en gözde yıldızlarından biri olan Megan Fox, dış görünüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncu, kendisini başkalarının gördüğü gibi görmediğini ifade etti.

Megan Fox: Dismorfofobim var, vücudumu hiçbir zaman beğenmedim - 1

Birçok kişiye göre dünyanın en güzel kadınlarından biri olan Megan Fox, Sports Illustrated'ın bikini özel sayısında kendisini başkaları gibi görmediğini ifade etti.

N-LIFE HABERLERİ

Megan Fox: Dismorfofobim var, vücudumu hiçbir zaman beğenmedim - 2

Dismorfik bozukluğu olduğunu açıklayan Fox, vücudu hakkında hiçbir zaman iyi hissetmediğini ve kendi bedeninde daha rahat hissetmek için sürekli çaba gösterdiğini söyledi.

Megan Fox: Dismorfofobim var, vücudumu hiçbir zaman beğenmedim - 3

Megan Fox, "Bende dismorfofobi var. Kendimi asla diğer insanların beni gördüğü gibi görmüyorum" dedi.

Megan Fox: Dismorfofobim var, vücudumu hiçbir zaman beğenmedim - 4

Aynaya baktığında hiçbir zaman kendine güvenli hissetmediğini ifade eden ünlü oyuncu, "Hayatımda hiçbir zaman vücudumu sevdiğim bir an olmadı. Asla, hiçbir zaman" ifadelerini kullandı.

Megan Fox: Dismorfofobim var, vücudumu hiçbir zaman beğenmedim - 5

Beden dismorfik bozukluğunun erken yaşlarda başladığını anlatan Fox, "Bu şekilde mi görünmeliyim?' gibi bir takıntım vardı. Kesinlikle çevresel değildi çünkü çok dindar bir ortamda büyüdüm" dedi.

Megan Fox: Dismorfofobim var, vücudumu hiçbir zaman beğenmedim - 6

"KENDİMİ SEVMEK İÇİN BİR YOLCULUKTAYIM"

Gelecekte de fiziği konusunda endişe duymaya devam edeceğini belirten Megan Fox, "Kendimi sevme yolculuğunun hiç bitmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Megan Fox: Dismorfofobim var, vücudumu hiçbir zaman beğenmedim - 7

MeganFox, 2021 yılında da İngiliz GQ Style'a verdiği bir röportajda beden dismorfik bozukluğuyla nasıl başa çıktığını anlatmış ve çok derin bir güvensizlikle mücadele ettiğini söylemişti.

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