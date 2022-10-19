Meghan Markle eski günlerini anlattı: Takma kirpik sırasına girip sütyenimize dolgu koyardık

"TAKMAK KİRPİK SIRASINA GİRERDİK"

Markle, kendisinin ve şovdaki diğer kadınların, sütyene dolgu koymak, takma kirpikler takmak ve saç uzantıları takmak da dahil olmak üzere çeşitli güzellik bakımları için "sıraya girmeye" zorlandıklarını açıkladı.

Markle'ın anlattığına göre her hafta, program hosteslerine, ciltlerini bronz göstermek amacıyla kullanılan spreyleri almaları için kuponlar bile verilirdi. Markle, "Bu durum sadece güzellikle ilgiliydi beyninizle değil" sözleriyle dikkat çekti.