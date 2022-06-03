Meghan Markle ve Prens Harry iki yıl aradan sonra İngiltere'de

Haberler - ntv.com.tr | 03.06.2022 - 14:04
Kraliçe Elizabeth’in 70. yıl taht kutlaması Buckingham Sarayı’nda büyük bir törenle başladı. Kraliçe Elizabeth, dört gün sürecek etkinliğin ikinci gününe yaşadığı rahatsızlık nedeniyle katılamayacağını duyurdu. Dünkü balkon buluşmasına katılmayan Meghan Markle ve Prens Harry ise ikinci günde St. Paul Katedrali'ndeki Şükran Günü ayinine katıldı.
Kraliçe’nin Platin Jübile etkinliği için İngiltere’ye ayak bana Markle ve Prens, iki yılın ardından ilk defa kraliyet etkinliğine katıldı.
Sağlık problemleri nedeniyle törene katılamayan Kraliçe Elizabeth'in töreni Windsor Kalesi’ndeki evinden izlediği biliniyor.
96 yaşındaki Kraliçe’nin katılamayacağı Şükran Günü ayininde Kraliçe’yi oğlu Prens Charles temsil edecek.
Hakkında cinsel taciz suçlamaları çıkan Prens Andrew da covid testi pozitif olduğu için bugünkü ayine katılamayacak.
St. Paul Katedrali'nde düzenlenen Şükran Günü ayinine Kate Middleton ve Prens William da katıldı.
Kate Middleton, sarı renkteki midi boy elbisesiyle dikkat çekti. Aynı renkteki şapkasında gül detayları kullanan Cambridge Düşesi, kombinini ten rengindeki stiletto'larıyla tamamladı.
İşte Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin diğer kareleri...