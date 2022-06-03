Meghan Markle ve Prens Harry iki yıl aradan sonra İngiltere'de

Haberler - ntv.com.tr | 03.06.2022 - 14:04

Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlayan Platin Jübile töreni Buckingham Sarayı’nda başladı. Dört gün sürecek kutlamalarda askeri geçit töreni düzenlendi ve ardından kraliyet ailesi sarayın balkonundan halkı selamladı. İkinci günde Kraliçe Elizabeth'in rahatsızlanması sebebiyle katılamadığı törene Meghan Markle ve Prens Harry katıldı.

Meghan Markle ve Prens Harry iki yıl aradan sonra İngiltere'de - 1

’in 70. yıl taht kutlaması Buckingham Sarayı’nda büyük bir törenle başladı. Kraliçe Elizabeth, dört gün sürecek etkinliğin ikinci gününe yaşadığı rahatsızlık nedeniyle katılamayacağını duyurdu. Dünkü balkon buluşmasına katılmayan ve ise ikinci günde St. Paul Katedrali'ndeki Şükran Günü ayinine katıldı.

Meghan Markle ve Prens Harry iki yıl aradan sonra İngiltere'de - 2

İKİ YIL SONRA İLK DEFA

Kraliçe’nin Platin Jübile etkinliği için İngiltere’ye ayak bana Markle ve Prens, iki yılın ardından ilk defa kraliyet etkinliğine katıldı.

Meghan Markle ve Prens Harry iki yıl aradan sonra İngiltere'de - 3

KRALİÇE EVİNDEN İZLİYOR

Sağlık problemleri nedeniyle törene katılamayan Kraliçe Elizabeth'in töreni Windsor Kalesi’ndeki evinden izlediği biliniyor.

Meghan Markle ve Prens Harry iki yıl aradan sonra İngiltere'de - 4

KRALİÇE'Yİ TEMSİL EDECEK

96 yaşındaki Kraliçe’nin katılamayacağı Şükran Günü ayininde Kraliçe’yi oğlu Prens Charles temsil edecek.

Meghan Markle ve Prens Harry iki yıl aradan sonra İngiltere'de - 5

Hakkında cinsel taciz suçlamaları çıkan Prens Andrew da covid testi pozitif olduğu için bugünkü ayine katılamayacak.

Meghan Markle ve Prens Harry iki yıl aradan sonra İngiltere'de - 6

St. Paul Katedrali'nde düzenlenen Şükran Günü ayinine Kate Middleton ve Prens  William da katıldı.

Meghan Markle ve Prens Harry iki yıl aradan sonra İngiltere'de - 7

Kate Middleton, sarı renkteki midi boy elbisesiyle dikkat çekti. Aynı renkteki şapkasında gül detayları kullanan Cambridge Düşesi, kombinini ten rengindeki stiletto'larıyla tamamladı.

Meghan Markle ve Prens Harry iki yıl aradan sonra İngiltere'de - 8

İşte Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin diğer kareleri...

Meghan Markle ve Prens Harry iki yıl aradan sonra İngiltere'de - 9
Meghan Markle ve Prens Harry iki yıl aradan sonra İngiltere'de - 10
Meghan Markle ve Prens Harry iki yıl aradan sonra İngiltere'de - 11
Meghan Markle ve Prens Harry iki yıl aradan sonra İngiltere'de - 12
Meghan Markle ve Prens Harry iki yıl aradan sonra İngiltere'de - 13
Meghan Markle ve Prens Harry iki yıl aradan sonra İngiltere'de - 14

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