Meghan Markle ve Prens Harry'den kraliyete saray oyunları suçlaması

Kraliyet ailesindeki görevlerini sona erdirerek ABD'ye yerleşen İngiltere Prensi Harry ve Meghan Markle bugünlerde yine magazin basının manşetlerinde.
Bu ilginin nedeniyse dijital yayın platformunda yayınlanmaya başlanacak belgeselleri. Belgeselin yayınlanan fragmanı büyük ilgi uyandırdı. Kraliyet ailesindeyse tedirginliğe neden oldu.
Fragmanda Prens Harry kraliyet ailesini basına birbirleri hakkında bilgiler sızdırarak kirli oyunlar oynamakla suçluyor.
Prens Harry’nin belgeseldeki sözleri kraliyete açık bir savaş ilanı olarak yorumlandı. Meghan Markle ise belgeselin tanıtımında hikayelerinin kendileri tarafından anlatılmasının önemine dikkat çekti.
Belgesel için Prens Harry ve eşine 90 milyon dolar ödendiği belirtiliyor. Ancak tanıtımda yayınlanan bazı görüntülerin Harry ve Meghan Markle’a ait olmadığı yönünde suçlamalar da var.
Belgesel tartışmalarıyla gündeme gelen Prens Harry ve Meghan Markle, ABD'de ödüle de layık görüldü.
Robert F. Kennedy İnsan Hakları Derneği tarafından, insan hakları ödülü verilen çift, ödül töreninde ilgi odağı haline geldi.
Ancak çiftin, kraliyetteki ırkçılıkla mücadelelerinden dolayı ödüle layık görülmesi İngiltere'de tepkiyle karşılandı.
Prens Harry ve Meghan Markle kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlamış, bu suçlamaları kraliyet ailesi tarafından reddedilmişti.
Kennedy ailesinin bazı üyelerinin de Prens Harry ve Meghan Markle'a ödül verilmesine karşı çıktığı belirtiliyor.