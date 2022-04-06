Meghan Markle podcast'i için 'Arketip' adını tescilletmek istiyor

Haberler - ntv.com.tr | 06.04.2022 - 14:24 - Son Güncelleme : 06.04.2022 - 14:35

Kurdukları prodüksiyon şirketi kapsamında kadın rolleri üzerine podcast yayınlayacağını duyuran Meghan Markle, podcast’inin adı olan 'Arketip' kelimesini ticari bir marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulundu. Kelimenin kökeni 16. yüzyıla dayanıyor.

Meghan Markle podcast'i için 'Arketip' adını tescilletmek istiyor - 1

Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’de yeni bir hayat kuran ve kurdukları prodüksiyon şirketiyle duyarlılık oluşturmayı hedefleyen Meghan Markle ve  çifti, kadın rolleri üzerine podcast yayınlayacaklarını açıklamıştı.

Meghan Markle podcast'i için 'Arketip' adını tescilletmek istiyor - 2

Meghan Markle’ın kadınların tarih boyunca büründüğü roller üzerine konuşacağı ‘Archetype’ (Arketip) isimli podcast ile ilgili düşesten şaşırtıcı bir hamle geldi.

Meghan Markle podcast'i için 'Arketip' adını tescilletmek istiyor - 3

Markle, podcast’inin adı olan ‘Arketip’ kelimesini tescil ettirmek için Amerika Birleşik Devleti Patent Enstitüsüne başvuruda bulundu.

Meghan Markle podcast'i için 'Arketip' adını tescilletmek istiyor - 4

480 SENELİK BİR KELİME

Kökeni Antik Yunan’a dayanan ‘arketip’ kelimesi 1540’lı yıllarda İngilizcede de kullanılmaya başlanmıştı. 
Arketip kelimesi, belli davranış kalıplarına oturmuş ve nesillere aktarılmış roller ve şablonlar anlamına geliyor.

Meghan Markle podcast'i için 'Arketip' adını tescilletmek istiyor - 5

YASAL SORUNLARLA KARŞILAŞABİLİR

Çiftin kurduğu prodüksiyon şirketi Archewell Audio üzerinden yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda, Markle’ın bu kelimeyi kullanan şirketler tarafından yasal sorunlarla karşılaşayabileceği düşünülüyor.

Meghan Markle podcast'i için 'Arketip' adını tescilletmek istiyor - 6

'ARKETİP'İN İÇERİĞİ

'Arketip' isimli podcast’in tanıtımında “Bu podcast’te kadınların ilerlemesine engel olan etiketleri ayrıştıracak, keşfedecek ve değiştireceğiz" konuşması dikkat çekmişti.

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