Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'in sevgilisi Yiğit Poyraz'ı savundu: Survivor insana neler yaptırıyor

Konuyla ilgili konseyde "Haklı çıkacağım bir şey yok öncelikle, o yüzden oralara hiç girmeyeceğim. Nasıl desem, son 10 gündür zor bir dönemden geçiyorum. Bu hastalığın verdiği zihinsel yorgunluk, bir de 2.5 ayın verdiği bitkinlik gözümü kör etmiş durumdaydı adeta. Bunların hepsi birikince de böyle bir kural ihlali yaptım" diyen Poyraz hakkında sevgilisi Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil de sessizliğini bozdu.