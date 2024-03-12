Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'in sevgilisi Yiğit Poyraz'ı savundu: Survivor insana neler yaptırıyor

Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor All Star'da şaşırtıcı bir kural ihlali yaşandı. Mavi takımdan Yiğit Poyraz'ın, Dominik'te gizlice bir eve girerek bir çuval yiyecekle adaya döndüğü ortaya çıktı. Mehmet Ali Erbil de kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşayan Poyraz'ı savundu.

Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'in sevgilisi Yiğit Poyraz'ı savundu: Survivor insana neler yaptırıyor - 1

Survivor All Star 2024'te sular durulmuyor. 11 Mart akşamı yayınlanan 56. bölümde Acun Ilıcalı'nın düzenlediği acil durum konseyi sonrası mavi takımdan Yiğit Poyraz'ın yaptığı kural ihlali ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'in sevgilisi Yiğit Poyraz'ı savundu: Survivor insana neler yaptırıyor - 2

Ilıcalı, Poyraz'ın Dominikli birinin evine girip çuvalla erzak aldığını ve olay polise intikal etmesin diye müdahale ettiklerini açıkladı.

Ardından Poyraz'a "Sana Survivor tarihinde görülmemiş, yaşanmamış bir ceza vericez. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. İtiraf eden varsa, ben de varım diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz" dedi.

Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'in sevgilisi Yiğit Poyraz'ı savundu: Survivor insana neler yaptırıyor - 3

POYRAZ 10 ÖDÜLDEN MEN EDİLDİ

Takımdan diğer erkek yarışmacılar olaya dahil olduklarını söyleyince Poyraz'ın cezası 10'a düşürüldü.

Hakan Hatipoğlu hariç diğer mavi takımın erkek yarışmacılarına 3'er ödül cezası verildi.

Aysu da ev konusunda yardım ettiği için 4 ödülden men cezası aldı.

Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'in sevgilisi Yiğit Poyraz'ı savundu: Survivor insana neler yaptırıyor - 4

Konuyla ilgili konseyde "Haklı çıkacağım bir şey yok öncelikle, o yüzden oralara hiç girmeyeceğim. Nasıl desem, son 10 gündür zor bir dönemden geçiyorum. Bu hastalığın verdiği zihinsel yorgunluk, bir de 2.5 ayın verdiği bitkinlik gözümü kör etmiş durumdaydı adeta. Bunların hepsi birikince de böyle bir kural ihlali yaptım" diyen Poyraz hakkında sevgilisi Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil de sessizliğini bozdu.

Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'in sevgilisi Yiğit Poyraz'ı savundu: Survivor insana neler yaptırıyor - 5

"TEK BAŞINA YAPMAMIŞ ZATEN"

Yarışmada yaşananların konuşulduğu 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucularından Arto'ya mesaj atan Erbil, "Yiğit Poyraz Robert Koleji, Boğaziçi mezunu. Bir yarışma insana neler yaptırıyor! Hem tek başına da yapmamış zaten" sözleriyle Poyraz'ı savundu.

Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'in sevgilisi Yiğit Poyraz'ı savundu: Survivor insana neler yaptırıyor - 6

SEVGİLİSİNE SİTEM ETTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de mavi takım iletişim ödülünü kazanmış ve Poyraz, canlı yayında annesi ile sevgilisi Yasmin Erbil'i göremeyince üzülmüştü.

"Annemden de Yasemin’den de hiçbir mesaj göremedim" diyen Yiğit Poyraz, canlı yayın hakkının sonunda yayına katılan Yasmin Erbil'e sitem etmiş ve şöyle seslenmişti:

"Yasmin Erbil şimdi katıldı iyi oldu katıldığın zahmet oldu aşkım."

Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'in sevgilisi Yiğit Poyraz'ı savundu: Survivor insana neler yaptırıyor - 7

"BİR DAHA UYKU YOK BANA"

Yasmin Erbil ise daha sonra yaptığı paylaşımda uyuyakaldığını itiraf etmişti. Ünlü isim, "Sürekli paylaşıyorum aşkım benim. Yayını 'biraz uyuyayım kazandıklarında uyanırım' deyip kaçırdığıma inanamıyorum. Bir daha uyku yok bana" ifadelerini kullanmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER