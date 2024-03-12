Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'in sevgilisi Yiğit Poyraz'ı savundu: Survivor insana neler yaptırıyor
Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor All Star'da şaşırtıcı bir kural ihlali yaşandı. Mavi takımdan Yiğit Poyraz'ın, Dominik'te gizlice bir eve girerek bir çuval yiyecekle adaya döndüğü ortaya çıktı. Mehmet Ali Erbil de kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşayan Poyraz'ı savundu.
Survivor All Star 2024'te sular durulmuyor. 11 Mart akşamı yayınlanan 56. bölümde Acun Ilıcalı'nın düzenlediği acil durum konseyi sonrası mavi takımdan Yiğit Poyraz'ın yaptığı kural ihlali ortaya çıktı.