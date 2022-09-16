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Mehmet Dinçerler’e boşanma davası açan Hadise’nin dilekçesi ortaya çıktı: Davranışlar psikolojik baskı boyutuna ulaştı

Haberler | 16.09.2022 - 08:46

Eşi Mehmet Dinçerler’e Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açan Hadise, boşanma dilekçesinde "Davranışlar zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaştı" dedi.

Mehmet Dinçerler’e boşanma davası açan Hadise’nin dilekçesi ortaya çıktı: Davranışlar psikolojik baskı boyutuna ulaştı - 1

, dört aylık eşi Mehmet Dinçerler’e Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Hadise dilekçesinde Dinçerler’in sanat hayatını kısıtladığını, bu durumun baskıya dönüştüğünü belirtip eşinin düğünde takılan takılar konusunda da kriz çıkardığını iddia etti.


Mehmet Dinçerler’e boşanma davası açan Hadise’nin dilekçesi ortaya çıktı: Davranışlar psikolojik baskı boyutuna ulaştı - 2

Hadise, dilekçesinde ayrıca Dinçerler'in evlendikten sonra davranışlarında değişmeler olduğunu, sanat hayatına yönelik kıskançlıklarından dolayı kısıtlamalarda bulunmaya başladığını anlattı.


Mehmet Dinçerler’e boşanma davası açan Hadise’nin dilekçesi ortaya çıktı: Davranışlar psikolojik baskı boyutuna ulaştı - 3

Ünlü şarkıcı, "Bu davranışlar zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaştı, bu da beni yıprattı. Yaşananlar sadece kişisel hayatımı değil, sanat hayatımı da etkiledi" dedi.


Mehmet Dinçerler’e boşanma davası açan Hadise’nin dilekçesi ortaya çıktı: Davranışlar psikolojik baskı boyutuna ulaştı - 4

Hadise, Dinçerler'le arasında çıkan uyumsuzluklar nedeniyle ayrı yaşamaya başladıklarını belirtip maddi manevi hiçbir tazminat talebinde bulunmadığını söyledi.


Mehmet Dinçerler’e boşanma davası açan Hadise’nin dilekçesi ortaya çıktı: Davranışlar psikolojik baskı boyutuna ulaştı - 5

36 yaşındaki şarkıcı Dinçerler'in düğünde takılan takıları geri istediğini ve bu yüzden kriz çıkardığını söyledi.

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