Mehmet Dinçerler’e boşanma davası açan Hadise’nin dilekçesi ortaya çıktı: Davranışlar psikolojik baskı boyutuna ulaştı

Haberler | 16.09.2022 - 08:46
Hadise, dört aylık eşi Mehmet Dinçerler’e Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Hadise dilekçesinde Dinçerler’in sanat hayatını kısıtladığını, bu durumun baskıya dönüştüğünü belirtip eşinin düğünde takılan takılar konusunda da kriz çıkardığını iddia etti.
Hadise, dilekçesinde ayrıca Dinçerler'in evlendikten sonra davranışlarında değişmeler olduğunu, sanat hayatına yönelik kıskançlıklarından dolayı kısıtlamalarda bulunmaya başladığını anlattı.
Ünlü şarkıcı, "Bu davranışlar zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaştı, bu da beni yıprattı. Yaşananlar sadece kişisel hayatımı değil, sanat hayatımı da etkiledi" dedi.
Hadise, Dinçerler'le arasında çıkan uyumsuzluklar nedeniyle ayrı yaşamaya başladıklarını belirtip maddi manevi hiçbir tazminat talebinde bulunmadığını söyledi.
36 yaşındaki şarkıcı Dinçerler'in düğünde takılan takıları geri istediğini ve bu yüzden kriz çıkardığını söyledi.