Melis Sezen: Hayatımda hiç kimse yok

Son dönemde aynı projede başrolleri paylaştığı Cansu Dere ile çıktığı Miami tatilinden kareler paylaşan oyuncu Melis Sezen, özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Melis Sezen: Hayatımda hiç kimse yok - 1

Başarılı projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Melis Sezen, özel hayatı hayatında konuştu.

Melis Sezen: Hayatımda hiç kimse yok - 2

"BENİM HAYATIMDA HİÇ KİMSE YOK"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Sezen, "Benim hayatımda hiç kimse yok, şu an aşk yok. Olsa söylerim" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, "Aşk gerçekten çok özel ve bulunması zor bir şey ama her şey insanın kendisini sevmesiyle başlıyor bence. Önce kendimizi sevelim, o zaman aşk da geliyor" dedi.

Melis Sezen: Hayatımda hiç kimse yok - 3

MIAMI'YE GİTTİLER

Amerika’ya giden Cansu Dere ve Melis Sezen, Miami'deki tatil karelerini hayranlarıyla paylaşmıştı. Miami güneşinin tadını çıkaran ikili, sahilden beraber poz vererek birçok kare yayınlamıştı.

Melis Sezen: Hayatımda hiç kimse yok - 4

Sezen, "Türklerin yapımları orada çok beğeniliyor. En az bizim kadar onlar da sahipleniyorlar bu projeleri... Türk televizyonları ve Türk dizileri dünya genelinde bence çok başarılı" ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

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