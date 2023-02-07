Mert Fırat: Benim de akrabalarım göçük altında

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından merkezi Elbistan olan ikinci deprem 7,6 büyüklüğünde kaydedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor.
Profesyonel kurtarma ekiplerinin yanı sıra birçok kişi depremzedelere yardım etmek için harekete geçti. Televizyon ve sanat dünyasından ünlüler de afet bölgesindeki vatandaşlara yardım eli uzattı. Bu isimleren biri de Mert Fırat oldu. Oyuncu, enkazdan kurtulanlara ulaştırılmak üzere yardım kolileri hazırladı.
Baba tarafından Hataylı olan ünlü oyuncu, ailesinden bazı kişilerin göçük altında olduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
Yardım malzemelerinin paketlendiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Fırat, "Aynı acıları paylaştığımız şu günlerde verdiğiniz destek çok değerli. Maalesef hepimizin yakınları farklı illerde depremden etkilendi. Kimi bulunduğu illerden, kimi afet bölgesinden destek vermeye çalışıyor. Afet haberini aldığımızda yola çıktık" dedi.
"Benim de akrabalarım göçük altında ve bizler de buradaki herkesle birlikte mücadele veriyoruz" diyen ünlü oyuncu, "Koordinasyon ve operasyon yaparken, yardımın doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlamak hedefindeyiz. Lütfen destek ve gönüllü çalışmalarınızı esirgemeyin. Sizler bizim enerji kaynağımızsınız. Her birinizin derdi bizim de derdimiz. Gücümüz ve kuvvetimiz hiç tükenmesin" ifadesini kullandı.
Mert Fırat, "Bugün DasDas’ta bizlerle olup, bölgeden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan ihtiyaç listelerini karşılamada ve paketlemede desteği geçen herkese çok teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.