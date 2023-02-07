Mert Fırat: Benim de akrabalarım göçük altında

"GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARINIZI ESİRGEMEYİN"

"Benim de akrabalarım göçük altında ve bizler de buradaki herkesle birlikte mücadele veriyoruz" diyen ünlü oyuncu, "Koordinasyon ve operasyon yaparken, yardımın doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlamak hedefindeyiz. Lütfen destek ve gönüllü çalışmalarınızı esirgemeyin. Sizler bizim enerji kaynağımızsınız. Her birinizin derdi bizim de derdimiz. Gücümüz ve kuvvetimiz hiç tükenmesin" ifadesini kullandı.

Mert Fırat, "Bugün DasDas’ta bizlerle olup, bölgeden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan ihtiyaç listelerini karşılamada ve paketlemede desteği geçen herkese çok teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.