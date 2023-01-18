Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu

"NORMAL BİR İLİŞKİYDİ YAŞANDI VE BİTTİ"

Aynı paylaşımı kendi sosyal medya hesabında da yapan Mert Yazıcıoğlu, ayrılık sonrası ilk kez konuştu.

Yazıcıoğlu, eski ilişkisiyle ilgili açıklama yaptı. Mert Ramazan Demir'in arkadaşı olduğunu söyleyen Yazıcıoğlu, "Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık beraber son verdik" diye konuştu.