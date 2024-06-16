Jennifer Lopez'in artık evliliğini kurtarmaya çalışmadığı iddia edildi
20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in evlerini satışa çıkarması ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Gözde çiftin evliliğinin sona erdiğine dair yeni iddialar ortaya atıldı.
Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.
Son haftalarda çiftin ayrılacağına dair birçok haber yapıldı.