Mert Yazıcıoğlu düşünmeden Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu seçti

"GÜVEN YOKSA MÜMKÜN DEĞİL"

Mert Yazıcıoğlu’yla aşk yaşayan Saraçoğlu, daha önce “Benim için güven yoksa bir ilişki yaşamak mümkün değil. Bu arkadaşlarım için de geçerli. O yüzden bir şeyler paylaşabileceğim insanlarla aramda önce güven duygusu oluşması gerekiyor” demişti.



