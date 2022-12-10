Mert Yazıcıoğlu düşünmeden Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nu seçti

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanıştı. O günden beri birlikteli devam eden oyuncu çift, sosyal medyada da sık sık birlikte paylaşım yapıyor. Birkaç gün önce Mert Yazıcıoğlu, Saraçoğlu ile atış talimi yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.
Yazıcıoğlu, uzun bir süre önce gönderi olarak paylaştığı bir videoyu hayranlarıyla yeniden paylaşarak gündeme geldi. Ünlü oyuncu paylaşımına "Sabrımızı sınamayınız" notunu düştü.
Önceki akşam Gain'de yayınlanan Dayı Şov'a konuk olan Mert Yazıcıoğlu, programın 'Hızlı Sorular' bölümünde “Bir daha oyun oynayamamak mı, Afra’yı bir daha görememek mi?” sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.
29 yaşındaki ünlü isim, “Düşünmeme gerek yok. Tabii ki, bir daha oyun oynayamamak” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu, oyuncunun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlamıştı. Yazıcıoğlu, sevgilisi Afra Saraçoğlu'na yeni yaşında "Güzelim, sevgilim... Hep böyle gül" diye seslenmişti.
Mert Yazıcıoğlu’yla aşk yaşayan Saraçoğlu, daha önce “Benim için güven yoksa bir ilişki yaşamak mümkün değil. Bu arkadaşlarım için de geçerli. O yüzden bir şeyler paylaşabileceğim insanlarla aramda önce güven duygusu oluşması gerekiyor” demişti.