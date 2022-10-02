Merve Boluğur'dan gelinlikli paylaşım

Merve Boluğur ve Mert Aydın bu akşam dünyaevine giriyor.
Oyunculuğa ara veren Merve Boluğur, bu ayın başında DJ sevgilisi Mert Aydın'dan evlenme teklifi almış ve düğün hazırlıklarına başlamıştı.
Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın bugün nikah masasına otuyor.
Çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek.
Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı gelinlikli paylaşımları da büyük beğeni topladı.
Ünlü oyuncu, evlenme teklifi aldığı anları Instagram hesabından da paylaşıp, "I said yes (evet dedim) kocam" notunu düşmüştü.