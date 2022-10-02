Merve Boluğur'dan gelinlikli paylaşım

Müzisyen sevgilisi Mert Aydın ile bir süredir birlikte olan oyuncu Merve Boluğur, bugün evleniyor. Boluğur'un sosyal medya hesabından yaptığı gelinlikli paylaşımları ise büyük beğeni topladı.

Merve Boluğur'dan gelinlikli paylaşım - 1

Merve Boluğur ve Mert Aydın bu akşam dünyaevine giriyor.

Merve Boluğur'dan gelinlikli paylaşım - 2

Oyunculuğa ara veren Merve Boluğur, bu ayın başında DJ sevgilisi Mert Aydın'dan evlenme teklifi almış ve düğün hazırlıklarına başlamıştı.

Merve Boluğur'dan gelinlikli paylaşım - 3

Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın bugün nikah masasına otuyor.

Merve Boluğur'dan gelinlikli paylaşım - 4

Çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek.

Merve Boluğur'dan gelinlikli paylaşım - 5

Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı gelinlikli paylaşımları da büyük beğeni topladı.

Merve Boluğur'dan gelinlikli paylaşım - 6

Ünlü oyuncu, evlenme teklifi aldığı anları Instagram hesabından da paylaşıp, "I said yes (evet dedim) kocam" notunu düşmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

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