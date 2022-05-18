Meryem Uzerli Cannes Film Festivali kırmızı halısında

Haberler | 18.05.2022 - 12:18
Her yıl Fransa'da düzenlenen 75. kez görkemli törenle kapılarını açtı. Şıklık yarışına giren yıldız isimler kırmızı halıda boy gösterdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin video aracılığıyla hitap etmesiyle damga vurduğu festivalin açılışına Türkiye'den ise Meryem Uzerli katıldı.
Yıldız isimlerle birlikte kırmızı halıda yürüyen 38 yaşındaki oyuncu objektiflere poz verdi. Uzerli'nin fotoğrafları uluslararası ajanslar tarafında da servis edildi.
Uzerli'nin elbisesi Yanina Yulia, takıları ise Caroline Scheufele imzalıydı.
İşte Uzerli'nin Cannes kırmızı halısından yansıyan diğer kareleri...