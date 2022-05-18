Meryem Uzerli Cannes Film Festivali kırmızı halısında

Haberler | 18.05.2022 - 12:18

75. Cannes Film Festivali görkemli törenle kapılarını açtı. Ünlü yıldızlar şıklık yarışına girdikleri kırmızı halıda objektiflere poz verdi. Festivale ilk gün Türkiye'den Meryem Uzerli de katıldı. Uzerli kırmızı halıda yıldız isimlerle birlikte boy gösterdi.

(Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

Meryem Uzerli Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 1

Her yıl Fransa'da düzenlenen 75. kez görkemli törenle kapılarını açtı. Şıklık yarışına giren yıldız isimler kırmızı halıda boy gösterdi.

Meryem Uzerli Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 2

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin video aracılığıyla hitap etmesiyle damga vurduğu festivalin açılışına Türkiye'den ise katıldı.

Meryem Uzerli Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 3

Yıldız isimlerle birlikte kırmızı halıda yürüyen 38 yaşındaki oyuncu objektiflere poz verdi. Uzerli'nin fotoğrafları uluslararası ajanslar tarafında da servis edildi.

Meryem Uzerli Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 4

Uzerli'nin elbisesi Yanina Yulia, takıları ise Caroline Scheufele imzalıydı.

Meryem Uzerli Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 5

İşte Uzerli'nin kırmızı halısından yansıyan diğer kareleri...

Meryem Uzerli Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 6
Meryem Uzerli Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 7
Meryem Uzerli Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 8
Meryem Uzerli Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 9
Meryem Uzerli Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 10

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