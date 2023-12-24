Michael Jackson'ın yayınlanmamış kayıtlarının satışına mirasçılarından engel

Avukat Jonathan Steinsapir'in 29 Kasım'da yazdığı ve Billboard dergisinde yayımlanan mektup, şirketin "bu kayıtları açık artırmaya çıkarma konusunda her türlü çabayı durdurmasını ve bundan vazgeçmesini", aynı zamanda kayıtları derhal iade etme talebini içeriyordu.

Mektupta şu ifade yer alıyordu:

"Michael Jackson da, plak şirketi Sony Music Entertainment da The Hit Factory'deki (veya başka herhangi bir yerdeki) kayıt seanslarının ana kasetlerini hiçbir zaman satmadı veya dağıtmadı. Bu kayıtlar tartışmasız şekilde çalındı ​​ya da başka bir şekilde izinsiz olarak alındı. Buna göre kayıtlar Jackson mirasçılarının malıdır."