Michael Jackson'ın yayınlanmamış kayıtlarının satışına mirasçılarından engel
Michael Jackson'ın mirasçıları, şarkıcının "son derece nadir ve yayınlanmamış" kayıtlarının açık artırmaya çıkarılmasını engelledi. Miraçıların hukukçuları, kayıtların "tartışmasız bir şekilde çalındığını" iddia etti.
"Popun Kralı" olarak anılan Michael Jackson'ın mirasçıları, şarkıcının "son derece nadir" yayınlanmamış kayıtlarının satışını engelledi.
Geçen ay Gotta Have Rock and Roll adlı müzayede evi, Haziran 2009'da 50 yaşında ölen Jackson'ın 1994 yılında New York stüdyosu The Hit Factory'de kaydedildiği iddia edilen iki düzineden fazla kaydını açık artırmada satmayı planladığını duyurmuştu.
Müzayede evi, her kaset için 4 bin dolara kadar fiyatlandırma beklerken, Jackson'ın mirasçıları adına hareket eden avukatlar, kayıtların "tartışmasız bir şekilde çalındığını" öne sürerek dava açacaklarını belirtti.