Michael Jackson’ın ikonik deri ceketi 306 bin dolara satıldı

Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson’ın yaklaşık 40 yıl önce bir reklam filminde giydiği ikonik ceket, Londra’da açık artırmaya çıktı. Ceketin müzayedede 250 bin ile 490 bin dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu.

Jackson’ın 1984’te bir içecek firmasının reklam filmi için özel olarak üretilen kostümü 306 bin dolara satıldı.

