Mikrofonlardan kaçıyorlar! Hayatlarını gizli tutmayı tercih eden ünlüler
Dünyaca ünlü isimlerin hayatlarını kimi zaman sosyal medyadan kimi zaman da verdikleri röportajlardan öğreniyoruz. Ancak bazı isimler, hayatları veya işleri hakkında ne dergilerde ne de talk şovlarda konuşmak istemiyor. Spot ışıklarının altında yaşamalarına rağmen röportaj vermeyi reddeden ünlüleri bir araya getiriyoruz. İşte özel yaşamları konusunda gizemli olmayı tercih eden ünlü isimler...
Joaquin Phoenix
Kameralar önünde konuşmayı garip bulan oyuncu "Normal bir insanım, bahçemde sebze yetiştiriyorum" dedi.