Mikrofonlardan kaçıyorlar! Hayatlarını gizli tutmayı tercih eden ünlüler

Dünyaca ünlü isimlerin hayatlarını kimi zaman sosyal medyadan kimi zaman da verdikleri röportajlardan öğreniyoruz. Ancak bazı isimler, hayatları veya işleri hakkında ne dergilerde ne de talk şovlarda konuşmak istemiyor. Spot ışıklarının altında yaşamalarına rağmen röportaj vermeyi reddeden ünlüleri bir araya getiriyoruz. İşte özel yaşamları konusunda gizemli olmayı tercih eden ünlü isimler...

Mikrofonlardan kaçıyorlar! Hayatlarını gizli tutmayı tercih eden ünlüler - 1

Joaquin Phoenix

Kameralar önünde konuşmayı garip bulan oyuncu "Normal bir insanım, bahçemde sebze yetiştiriyorum" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Mikrofonlardan kaçıyorlar! Hayatlarını gizli tutmayı tercih eden ünlüler - 2

Beyonce

2013'ten bu yana çok nadir röportaj veren şarkıcı, hayatının detaylarının kimseyi ilgilendirmediğini "Şarkılarımı ve sesimi dinlerken başka şeylerden etkilenmemelisin" diyerek ifade etmişti.

Mikrofonlardan kaçıyorlar! Hayatlarını gizli tutmayı tercih eden ünlüler - 3

Christian Bale

Özel hayatını gizli tutan ve talk şovlardan uzak tutan oyuncu, "Diğer oyuncuların hayatını bilmek istemiyorum, benim hakkımda da kimsenin bir şey bilmesini istemiyorum" dedi.

Mikrofonlardan kaçıyorlar! Hayatlarını gizli tutmayı tercih eden ünlüler - 4

Mary Kate ve Ashley Olsen

Çocuk yıldızlar olarak kariyerlerine adım atan ve tasarımcı olan ikizlerden Ashley "Göz önünde olmayı sevmiyoruz." diyerek kıyafetleri ön plana çıkarmak istediklerini belirtti.

Mikrofonlardan kaçıyorlar! Hayatlarını gizli tutmayı tercih eden ünlüler - 5

Kate Moss

Model "Senin hakkında yazmak istediklerini yazıyorlar, ne söylediğinizin önemi yok" diyor.

Mikrofonlardan kaçıyorlar! Hayatlarını gizli tutmayı tercih eden ünlüler - 6

Halsey

Verdiği bir röportajda sözleri çarpıtılan şarkıcı "Röportaj vermekten nefret ediyorum çünkü sözlerim olduğu gibi yansıtılmıyor" dedi.

Mikrofonlardan kaçıyorlar! Hayatlarını gizli tutmayı tercih eden ünlüler - 7

Daniel Day Lewis

Aktör "Oyuncular asla röportaj vermemelidir" diyor.

Mikrofonlardan kaçıyorlar! Hayatlarını gizli tutmayı tercih eden ünlüler - 8

Jonah Hill

Aktör röportaj vermemesiyle ilgili "Filmlerimi çıkıp tanıttığımı göremezsiniz. Bu adımı kendimi korumak için atıyorum" ifadelerini kullandı.

Mikrofonlardan kaçıyorlar! Hayatlarını gizli tutmayı tercih eden ünlüler - 9

İngiliz Kraliyet  Ailesi

Genelde resmi kanallarla röportaj veren aile, son yıllarda bu kuralı gevşetti. Prens William ve Prenses birçok kez kameralar karşısına geçti ve röportaj verdi.

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