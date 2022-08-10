Miss Universe güzellik yarışmasının kuralları değişti

Haberler - ntv.com.tr | 10.08.2022 - 09:45 - Son Güncelleme : 10.08.2022 - 09:51
Her yıl dünyanın en güzel kadının seçildiği Miss Universe yarışmasının katılım kurallarında bazı değişiklikler oldu.
Açıklanan kurallara göre artık evli ve çocuk sahibi kadınlar da Kainat Güzeli olmak için yarışabilecek.
Aralık ayında 72.si düzenlenecek olan yarışma, yalnızca bekar ve 18-28 yaş aralığındaki kadınların katılıma onay veriyordu.
2020 yılında Kainat Güzeli ilan edilen Andrea Meza, Insider’a “Güzellik yarışmalarının değişmesinin ve ailesi olan kadınlara da açık olmasının zamanı gelmişti” açıklamasında bulundu.
Yarışma yetkililerinin Insider’a yaptığı açıklamada yaş sınırının hala 18-28 aralığında kalacağı belirtildi.
The Post’a konuşan organizasyon temsilcileri “Miss Universe türünün en iyi ve en yenilikçi platformudur ve anneleri, evli kadınları da yarışmaya dahil ederek daha kapsayıcı olacaktır” ifadelerini kullandı.