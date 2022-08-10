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Miss Universe güzellik yarışmasının kuralları değişti

Haberler - ntv.com.tr | 10.08.2022 - 09:45 - Son Güncelleme : 10.08.2022 - 09:51

Kainat Güzeli’nin seçildiği Miss Universe yarışmasının katılım kuralları değişti. Gelecek yıl 72.si düzenlenecek olan yarışmaya artık anneler ve evli kadınlar da katılabilecek.

Miss Universe güzellik yarışmasının kuralları değişti - 1

Her yıl dünyanın en güzel kadının seçildiği Miss Universe yarışmasının katılım kurallarında bazı değişiklikler oldu.

Miss Universe güzellik yarışmasının kuralları değişti - 2

Açıklanan kurallara göre artık evli ve çocuk sahibi kadınlar da Kainat Güzeli olmak için yarışabilecek.

Miss Universe güzellik yarışmasının kuralları değişti - 3

YALNIZCA BEKARLAR KATILABİLİYORDU

Aralık ayında 72.si düzenlenecek olan yarışma, yalnızca bekar ve 18-28 yaş aralığındaki kadınların katılıma onay veriyordu.

Miss Universe güzellik yarışmasının kuralları değişti - 4

"ZAMANI GELMİŞTİ"

2020 yılında Kainat Güzeli ilan edilen Andrea Meza, Insider’a “Güzellik yarışmalarının değişmesinin ve ailesi olan kadınlara da açık olmasının zamanı gelmişti” açıklamasında bulundu.

Miss Universe güzellik yarışmasının kuralları değişti - 5

YAŞ SINIRI DEĞİŞMEDİ

Yarışma yetkililerinin Insider’a yaptığı açıklamada yaş sınırının hala 18-28 aralığında kalacağı belirtildi.

Miss Universe güzellik yarışmasının kuralları değişti - 6

DAHA KAPSAYICI OLACAKLAR

The Post’a konuşan organizasyon temsilcileri “Miss Universe türünün en iyi ve en yenilikçi platformudur ve anneleri, evli kadınları da yarışmaya dahil ederek daha kapsayıcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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