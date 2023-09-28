Moda markasını tanıtan Angelina Jolie kapak yıldızı oldu
Son dönemde eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen Angelina Jolie moda sektörüne atılıyor. Atelier Jolie adını taşıyan markası hakkında konuşan Jolie, kapak yıldızı olduğu dergiye Brad Pitt ile ilişkisinden de bahsetti. 2002 yılında oğlu Maddox'u evlat edinen oyuncu "Anne olduğumda 26 yaşındaydım. Tüm hayatım değişti" dedi.
Hollywood'un en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Angelina Jolie'nin kariyerine veda edeceği ve tasarımcı olacağı iddia edilmişti.
Atelier Jolie adlı markasıyla moda sektörüne atılmaya hazırlanan oyuncu, Vogue dergisinin kapak yıldızı oldu.