Moda markasını tanıtan Angelina Jolie kapak yıldızı oldu

Son dönemde eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen Angelina Jolie moda sektörüne atılıyor. Atelier Jolie adını taşıyan markası hakkında konuşan Jolie, kapak yıldızı olduğu dergiye Brad Pitt ile ilişkisinden de bahsetti. 2002 yılında oğlu Maddox'u evlat edinen oyuncu "Anne olduğumda 26 yaşındaydım. Tüm hayatım değişti" dedi.

Moda markasını tanıtan Angelina Jolie kapak yıldızı oldu - 1

Hollywood'un en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Angelina Jolie'nin kariyerine veda edeceği ve tasarımcı olacağı iddia edilmişti.

Atelier Jolie adlı markasıyla moda sektörüne atılmaya hazırlanan oyuncu, Vogue dergisinin kapak yıldızı oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Moda markasını tanıtan Angelina Jolie kapak yıldızı oldu - 2

"BÜYÜK BİR TASARIMCI OLMAK İSTEMİYORUM"

Efsane fotoğrafı Annie Leibovitz'e poz veren yıldız, kapakta Atelier Jolie imzasını taşıyan ve sprey boya ile boyanmış elbisesiyle kapakta yer aldı.

Oyuncu "Büyük bir tasarımcı olmak istemiyorum. Başkalarının olabilmesi için bir marka yaratmak istiyorum" dedi.

Moda markasını tanıtan Angelina Jolie kapak yıldızı oldu - 3

"ANNE OLMAK HAYATIMI KURTARDI"

Oyuncu anne olmanın "kendisini kurtardığını" söyledi.  2002 yılında oğlu Maddox'u evlat edinen oyuncu "Anne olduğumda 26 yaşındaydım. Tüm hayatım değişti. Çocuk sahibi olmak hayatımı kurtardı, dünyaya farklı bir açıdan bakmamı sağladı" dedi.

Moda markasını tanıtan Angelina Jolie kapak yıldızı oldu - 4

Anneliğin hayatı üzerindeki etkisini açıklayan oyuncu "Çocuklarım olmasaydı hayatımda daha karanlık bir yolda olabilirdim. Onlar benden daha iyi durumdalar çünkü çocuklarınızın sizden daha iyi olmasını istersiniz" ifadelerini kullandı.

"Çocukların burada olsaydı bana gözlerini devirirdi" diyen oyuncu, "Ben gençken karanlık ve punk olmayı severdim, popüler kız değildim" dedi.

Moda markasını tanıtan Angelina Jolie kapak yıldızı oldu - 5

"ÇOCUKLARIMIN KENDİ YOLLARINI SEÇMELERİNİ İSTİYORUM"

Jolie, "Çocuklarıma nasıl giyinmeleri gerektiğini söylemiyorum. Küçükken bile söylemezdim. Hiç kimse istemediği bir yere gitmemeli ve bunun için giyinmek zorunda olmamalı. Kendi yollarını seçmelerini istiyorum" dedi.

Moda markasını tanıtan Angelina Jolie kapak yıldızı oldu - 6

"UZUN BİR SÜREDİR KENDİMDE DEĞİLİM"

2016 yılında ayrıldığı eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen 48 yaşındaki Jolie "Uzun bir süredir kendimde değil gibiyim, ki bu konu hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum" dedi.

Moda markasını tanıtan Angelina Jolie kapak yıldızı oldu - 7

"İYİLEŞMEMİZ İÇİN ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Son 7 yıldır daha az film yapmaya başladığını belirten Jolie "Birey olarak değişim sürecindeyim" dedi. Jolie, "İyileşmemiz için zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kulllandı.

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