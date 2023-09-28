Moda markasını tanıtan Angelina Jolie kapak yıldızı oldu

Anneliğin hayatı üzerindeki etkisini açıklayan oyuncu "Çocuklarım olmasaydı hayatımda daha karanlık bir yolda olabilirdim. Onlar benden daha iyi durumdalar çünkü çocuklarınızın sizden daha iyi olmasını istersiniz" ifadelerini kullandı.

"Çocukların burada olsaydı bana gözlerini devirirdi" diyen oyuncu, "Ben gençken karanlık ve punk olmayı severdim, popüler kız değildim" dedi.