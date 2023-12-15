Murat Boz'un tekne görüntüleri gündem olmuştu! "Sütyen markasından teklif aldım"
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, yıllar önce bir teknede çekilen görüntülerinin ardından kendisine sütyen markasından teklif geldiğini söyledi.
"BİR GÜN KALKTIM VE GAZETENİN MANŞETİNDEYDİM"
Şarkıcı Murat Boz'un 2012 yılında tekne tatili yaparken çekilen kareleri o dönem gündem olmuştu.
YouTube'da Melis İşiten'in sunduğu Zaten Şov programına konuk olan 43 yaşındaki şarkıcı, "Tatildeydim. Bir gün kalktım ve gazetenin manşetindeydim. O zaman bu kadar hoş karşılamadım, sinirlendim" dedi.