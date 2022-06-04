Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un İtalya'daki nikahından yeni fotoğraflar: İyi ki hayatıma ortak oldun

Sütşurup evlilik sonrası yaptığı açıklamada, "Nerden başlasam, nasıl anlatsam seni... Tek bir şey var cümleye dökülünce anlamlı olan "BİZ" İyi ki hayatıma, yoluma ortak oldun. Sonsuz olsun tek dileğim" diye konuştu.