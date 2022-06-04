Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un İtalya'daki nikahından yeni fotoğraflar: İyi ki hayatıma ortak oldun

Haberler | 04.06.2022 - 14:26
Aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle şubat ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Roma'da dünyaevine girdi.
Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde nikahlarının kıyıldığı öğrenilen çiftin düğünü 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak.
Sütşurup evlilik sonrası yaptığı açıklamada, "Nerden başlasam, nasıl anlatsam seni... Tek bir şey var cümleye dökülünce anlamlı olan "BİZ" İyi ki hayatıma, yoluma ortak oldun. Sonsuz olsun tek dileğim" diye konuştu.
52 yaşındaki Sandal, 2008 yılında Emina Jahovic ile evlenmiş ve 10 yıllık birliktelik sonrası boşanmıştı.