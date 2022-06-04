Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un İtalya'daki nikahından yeni fotoğraflar: İyi ki hayatıma ortak oldun

Haberler | 04.06.2022 - 14:26

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu. İtalya sokaklarından fotoğraflar yayınlayan Sütşurup yaptığı açıklamada, "İyi ki hayatıma, yoluma ortak oldun" dedi.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un İtalya'daki nikahından yeni fotoğraflar: İyi ki hayatıma ortak oldun - 1

Aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle şubat ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Roma'da dünyaevine girdi.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un İtalya'daki nikahından yeni fotoğraflar: İyi ki hayatıma ortak oldun - 2

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde nikahlarının kıyıldığı öğrenilen çiftin düğünü 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un İtalya'daki nikahından yeni fotoğraflar: İyi ki hayatıma ortak oldun - 3

Sütşurup evlilik sonrası yaptığı açıklamada, "Nerden başlasam, nasıl anlatsam seni... Tek bir şey var cümleye dökülünce anlamlı olan "BİZ" İyi ki hayatıma, yoluma ortak oldun. Sonsuz olsun tek dileğim" diye konuştu.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un İtalya'daki nikahından yeni fotoğraflar: İyi ki hayatıma ortak oldun - 4

52 yaşındaki Sandal, 2008 yılında Emina Jahovic ile evlenmiş ve 10 yıllık birliktelik sonrası boşanmıştı.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un İtalya'daki nikahından yeni fotoğraflar: İyi ki hayatıma ortak oldun - 5
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un İtalya'daki nikahından yeni fotoğraflar: İyi ki hayatıma ortak oldun - 6
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un İtalya'daki nikahından yeni fotoğraflar: İyi ki hayatıma ortak oldun - 7
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un İtalya'daki nikahından yeni fotoğraflar: İyi ki hayatıma ortak oldun - 8

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