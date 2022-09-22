Nagihan Karadere: Bir daha asla Survivor'a katılmam

"BİR DAHA ASLA KATILMAM"

"Başarılı yarışmacı da benimle rekabete giriyor, en zayıf olan da beni bir şekilde düşürebilmek için beni manipüle etmeye çalışıyor. Ben gerçek anlamda çok büyük mücadeleler gösterdim. Sonuna kadar hepsi ile baş ettiğimi düşünüyorum. En azından dibine kadar oranın hakkını verdim. Sonuç olarak verdiğim emeğin hakkını alamadım. Çok kırgınım ve bir daha asla Survivor’a katılmam."