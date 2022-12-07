Natalie Portman'dan Kanye West'in Hitler sevgisine yanıt

West ekimde ABD Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı uyarı durumu DEFCON'a atıf yaparak "Yahudi halkı üzerinde 3. seviyede uyarı durumu" yazan bir mesajı ekimde Twitter'da paylaşmıştı. Bunun için özür dileyen West, Paris Moda Haftası'na "Beyazların Hayatı Önemlidir" yazan bir kıyafetle katılmıştı.

Adidas, Gap, Balenciaga JPMorgan Chase gibi pek çok ünlü şirket West'le ilişkisini noktalamıştı.

West komplo teorisyeni ABD'li sunucu Alex Jones'a perşembe verdiği röportajda Adolf Hitler ve Nazilere olan hayranlığını dile getirmişti. West'in Twitter hesabı bunun ardından "şiddete teşvik ettiği" gerekçesiyle askıya alınmıştı.

West ayrıca hesabı kapatılmadan önce gamalı haç fotoğrafı paylaşmıştı.