NBA maçında Adele, Kim Kardashian ve Leonardo DiCaprio

Önceki gün verilen NBA mücadalesinin ünlü seyircileri vardı. Los Angeles'taki Crypto Arena'da oynanan Los Angeles Lakers ile Golden State Warriors mücadelesinde Kim Kardashian, Adele ve Leonardo DiCaprio ön sıralardaydı.
42 yaşındaki reality şov yıldızı Kim Kardashian, blue jean'le kombinlediği rahat giyimiyle maçı takip ederken, yanında arkadaşları vardı.
ABD'de yaşayan 35 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele de maçı, basketbol menajeri olan sevgilisi Rich Paul ile birlikte seyretti.
Diğer yanında oyuncu Nia Long ile oturan Adele, maç arasında koyu bir sohbette görüntülendi. Ünlü şarkıcı, sevgilisi ve oyuncu arkadaşıyla objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.
127-97'lik skorla Lakers'ın kazandığı maçın bir diğer ünlü seyircisi de Oscar'lı aktör Leonardo DiCaprio idi.
DiCaprio, beyzbol şapkası ve siyah maskesiyle kendini gizlemek istese de objektiflerden kaçamadı.
Ünlü oyuncunun süper model Gigi Hadid ile birlikte olduğu iddiaları gündemdeyken, ikilinin en son Met Gala'nın after partisinde birlikte görüldüğü öne sürülmüştü. İkili henüz birlikte fotoğraf vermedi, dolayısıyla ilişkileri de belgelenemedi.
İşte NBA maçının ünlü konukları...