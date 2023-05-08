NBA maçında Adele, Kim Kardashian ve Leonardo DiCaprio

Hafta sonu ABD'de oynanan Los Angeles Lakers ile Golden State Warriors karşılaşmasında Kim Kardashian, Adele ve Leonardo DiCaprio gibi ünlü isimler ön saflarda yer aldı.

NBA maçında Adele, Kim Kardashian ve Leonardo DiCaprio - 1

Önceki gün verilen NBA mücadalesinin ünlü seyircileri vardı. Los Angeles'taki Crypto Arena'da oynanan Los Angeles Lakers ile Golden State Warriors mücadelesinde Kim Kardashian, Adele ve Leonardo DiCaprio ön sıralardaydı.

N-LIFE HABERLERİ

NBA maçında Adele, Kim Kardashian ve Leonardo DiCaprio - 2

42 yaşındaki reality şov yıldızı Kim Kardashian, blue jean'le kombinlediği rahat giyimiyle maçı takip ederken, yanında arkadaşları vardı.

NBA maçında Adele, Kim Kardashian ve Leonardo DiCaprio - 3

ABD'de yaşayan 35 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele de maçı, basketbol menajeri olan sevgilisi Rich Paul ile birlikte seyretti.

NBA maçında Adele, Kim Kardashian ve Leonardo DiCaprio - 4

Diğer yanında oyuncu Nia Long ile oturan Adele, maç arasında koyu bir sohbette görüntülendi. Ünlü şarkıcı, sevgilisi ve oyuncu arkadaşıyla objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

NBA maçında Adele, Kim Kardashian ve Leonardo DiCaprio - 5

127-97'lik skorla Lakers'ın kazandığı maçın bir diğer ünlü seyircisi de Oscar'lı aktör Leonardo DiCaprio idi. 

DiCaprio, beyzbol şapkası ve siyah maskesiyle kendini gizlemek istese de objektiflerden kaçamadı. 

NBA maçında Adele, Kim Kardashian ve Leonardo DiCaprio - 6

Ünlü oyuncunun süper model Gigi Hadid ile birlikte olduğu iddiaları gündemdeyken, ikilinin en son Met Gala'nın after partisinde birlikte görüldüğü öne sürülmüştü. İkili henüz birlikte fotoğraf vermedi, dolayısıyla ilişkileri de belgelenemedi.

NBA maçında Adele, Kim Kardashian ve Leonardo DiCaprio - 7

İşte NBA maçının ünlü konukları...

NBA maçında Adele, Kim Kardashian ve Leonardo DiCaprio - 8
NBA maçında Adele, Kim Kardashian ve Leonardo DiCaprio - 9
NBA maçında Adele, Kim Kardashian ve Leonardo DiCaprio - 10
NBA maçında Adele, Kim Kardashian ve Leonardo DiCaprio - 11
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