Nick Jonas ve Priyanka Chopra bebeklerinin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Haberler - ntv.com.tr | 09.05.2022 - 10:30 - Son Güncelleme : 09.05.2022 - 10:54
Şarkıcı Nick Jonas ve oyuncu Priyanka Chopra, taşıyıcı anne yoluyla dünyaya getirdikleri bebekleri Malti Marie'nin fotoğrafını dün ilk kez sosyal medyada Anneler Günü'ne özel olarak paylaştı.
Çiftin bebeği, yoğun bakım ünitesinde 100 günden fazla kalmıştı.
İkilinin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, 39 yaşındaki Chopra’nın, bebeğini göğsünde uyuttuğu dikkat çekerken, eşi Jonas ile çekilen fotoğrafı takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Ortak bir açıklamayla bebeklerinin fotoğrafını paylaşan ikili, gönderiyi şu sözlerle paylaştı:
“Bu Anneler Günü'nde deneyimlediğimiz son birkaç ayı ve içinde bulunduğumuz durumu düşünmeden edemiyoruz. 100 gün geçirdikten sonra sonunda küçük kızımız eve geldi. Her ailenin yolculuğu benzersizdir, bizimki zorlu birkaç ay olsa da, geriye dönüp baktığımızda, her anın ne kadar değerli ve mükemmel olduğu açıkça ortaya çıkıyor.”
İkili paylaşımın devamında duygusalarını şu sözlerle dile getirdi: “Küçük kızımız nihayet eve döndüğü için çok mutluyuz. Los Angeles'taki tüm doktorlara, hemşirelere ve uzmanlara, yolun her adımında özverili bir şekilde orada olan hemşirelere teşekkür etmek istiyoruz. Bir sonraki bölümümüz şimdi başlıyor, bebeğimiz gerçekten çok tatlı. Annen ve baban seni seviyor. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.”
Chopra ve Jonas, 2018 yılında günlerce süren bir dizi törenle evlenmişi.
Çift, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini Instagram hesapları üzerinden duyurmuştu.
Chopra ve Jonas mutluluklarını, "Bir bebeği taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olmaktan çok memnunuz. Ailemize odaklandığımız bu özel dönemde saygıyla mahremiyet istiyoruz" sözleriyle ifade etmişti.