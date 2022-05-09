Nick Jonas ve Priyanka Chopra bebeklerinin fotoğrafını ilk kez paylaştı

İkili paylaşımın devamında duygusalarını şu sözlerle dile getirdi: “Küçük kızımız nihayet eve döndüğü için çok mutluyuz. Los Angeles'taki tüm doktorlara, hemşirelere ve uzmanlara, yolun her adımında özverili bir şekilde orada olan hemşirelere teşekkür etmek istiyoruz. Bir sonraki bölümümüz şimdi başlıyor, bebeğimiz gerçekten çok tatlı. Annen ve baban seni seviyor. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.”