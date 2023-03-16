Nicola Anne Peltz'den Victoria Beckham açıklaması

İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham’ın en büyük oğulları Brooklyn Beckham, geçtiğimiz nisan ayında Amerikalı oyuncu Nicola Peltz ile görkemli bir törenle evlenmişti.
Düğün sonrası Victoria Beckham ve Peltz arasında soğuk rüzgarlar estiği, ikilinin birbirine dayanamadığı ve konuşmadıkları belirtilmişti.
İddialara göre Peltz, düğün hazırlıklarına Beckham’ın dahil olmasını istememişti. Victoria Beckham’ın düğünle ilgili çok fazla bilgilendirilmediği ve aralarındaki iletişimin minimalde tutulduğu söylenmişti.
Nicola Anne Peltz, son röportajında kayınvalidesi Victoria Beckham ile ilgili konuştu.
Ünlü isim "Kaç kez söyledim, aramızda hiçbir sorun yok. Ama kimse bizimle ilgili iyi bir şey yazmak istemiyor" ifadelerini kullandı.
Peltz, sözlerine "Aslında, bu benim hayatım ya da bir başkasının hayatı ya da her neyse, gerçeği bildiğinizde ve sonra tamamen yanlış bir şey okuduğunuzda gerçekten garip" diye devam etti.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz çifti, 3 Mart Günü Paris Moda Haftası kapsamında defile düzenleyen Victoria Beckham'ı yalnız bırakmadı.
Defile sonrası ailesiyle pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Victoria Beckham, paylaşımına "Sizsiz yapamazdım, hepinizi çok seviyorum. Paris'ten öpücükler" notunu düştü.
Victoria Beckham'ın tasarımı olan bir elbiseyle defileye katılan Nicola Peltz, kayınvalidesinin yayınladığı kareye "Harika bir defileydi. Seni seviyoruz" yorumunu yaptı.