Nicola Anne Peltz'den Victoria Beckham açıklaması

Brooklyn Beckham ile mutlu bir evliliği olan Nicola Anne Peltz, bir dergiye verdiği röportajda kayınvalidesi Victoria Beckham ile ilgili konuştu. Peltz, "Aramızda hiçbir sorun yok" dedi.

Nicola Anne Peltz'den Victoria Beckham açıklaması - 1

İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham’ın en büyük oğulları Brooklyn Beckham, geçtiğimiz nisan ayında Amerikalı oyuncu Nicola Peltz ile görkemli bir törenle evlenmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Nicola Anne Peltz'den Victoria Beckham açıklaması - 2

ARALARININ BOZUK OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Düğün sonrası Victoria Beckham ve Peltz arasında soğuk rüzgarlar estiği, ikilinin birbirine dayanamadığı ve konuşmadıkları belirtilmişti.

Nicola Anne Peltz'den Victoria Beckham açıklaması - 3

İddialara göre Peltz, düğün hazırlıklarına Beckham’ın dahil olmasını istememişti. Victoria Beckham’ın düğünle ilgili çok fazla bilgilendirilmediği ve aralarındaki iletişimin minimalde tutulduğu söylenmişti.

Nicola Anne Peltz'den Victoria Beckham açıklaması - 4

"KİMSE BİZİMLE İLGİLİ İYİ BİR ŞEY YAZMAK İSTEMİYOR"

Nicola Anne Peltz, son röportajında kayınvalidesi Victoria Beckham ile ilgili konuştu.

Ünlü isim "Kaç kez söyledim, aramızda hiçbir sorun yok. Ama kimse bizimle ilgili iyi bir şey yazmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

Nicola Anne Peltz'den Victoria Beckham açıklaması - 5

Peltz, sözlerine "Aslında, bu benim hayatım ya da bir başkasının hayatı ya da her neyse, gerçeği bildiğinizde ve sonra tamamen yanlış bir şey okuduğunuzda gerçekten garip" diye devam etti.

Nicola Anne Peltz'den Victoria Beckham açıklaması - 6

BÜTÜN AİLE BİR ARADA

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz çifti, 3 Mart Günü Paris Moda Haftası kapsamında defile düzenleyen Victoria Beckham'ı yalnız bırakmadı.

Defile sonrası ailesiyle pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Victoria Beckham, paylaşımına "Sizsiz yapamazdım, hepinizi çok seviyorum. Paris'ten öpücükler" notunu düştü.

Nicola Anne Peltz'den Victoria Beckham açıklaması - 7

NICOLA'DAN VICTORIA'YA: SENİ SEVİYORUZ

Victoria Beckham'ın tasarımı olan bir elbiseyle defileye katılan Nicola Peltz, kayınvalidesinin yayınladığı kareye "Harika bir defileydi. Seni seviyoruz" yorumunu yaptı.

DAHA FAZLA GÖSTER