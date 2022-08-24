Nicole Kidman'ın kapak pozuna Photoshop tepkisi

Haberler | 24.08.2022 - 11:55
Hollywood’un ünlü yıldızı Nicole Kidman, Perfect dergisi için kapak pozu verdi. 55 yaşındaki oyuncunun fiziğinin mükemmel göründüğü fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Pek çok kullanıcı, fotoğrafın bir 'Photoshop başyapıtı' olduğunu ileri sürdü.
Mini etek ve bluzdan oluşan kıyafetiyle kol kaslarının ortaya çıktığı fotoğrafa, “Ne harika bir rötuş yeteneği”, “Yaşı gibi davransaydı daha hoş görünürdü”, “Filtreler, estetik ameliyatlar derken doğal yaşlanamıyor bir türlü” şeklinde eleştirel yorumlar yapıldı.
Bazı hayranları, Kidman’ın asimetrik saç modelini eleştirdi. Bir hayranı, “Üç yaşında bir çocuğun kendi saçlarını kesmesi gibi” derken, bir başkası, “Harika saçlara sahip olmak için yeterince parası var” yorumunu yaptı.
Kidman’ı eleştirenler çok fazla olsa da Avustralyalı oyuncuyu beğenenler de oldu. Naomi Watts, “İnanılmaz! Onlar nasıl pazılar Nic” diye yazdı.
Ayrıca Kerry Washington, Jennifer Aniston, Zendaya ve Rita Wilson da Kidman’ın fotoğrafını beğendiğini dile getirdi.
55 yaşında olmasına rağmen 20’li yaşlarında görünen Oscar ödüllü oyuncu için, Perfect dergisi, 'mükemmel ikon' nitelendirmesini yaptı.
Kapak fotoğrafı, fotoğrafçı Zhong Lin tarafından pop kültürünün en büyük ikonlarına yer veren Perfect dergisinin üçüncü sayısı için çekilen bir dizi avangard fotoğraftan biriydi.
Tom Cruise ile evliliğinden iki evlatlık çocuğu bulunan, şimdiki eşi Keith Urban ile de iki biyolojik çocuğu olan Kidman, dizi ve sinema projesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Kidman, Aquaman'in devam filminde Jason Momoa ile başrolleri paylaştı. Film, 2023'te gösterilecek.
Kidman ayrıca, en son, ani bir aile trajedisinden sonra hayatları sonsuza kadar birbirine bağlı olan uluslararası bir topluluğun hikayesini anlatan, Hong Kong geleneklerine dayanan 'Expats' dizisinde rol aldı.