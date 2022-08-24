Nicole Kidman'ın kapak pozuna Photoshop tepkisi

Hollywood’un ünlü yıldızı Nicole Kidman, Perfect dergisi için kapak pozu verdi. 55 yaşındaki oyuncunun fiziğinin mükemmel göründüğü fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Pek çok kullanıcı, fotoğrafın bir 'Photoshop başyapıtı' olduğunu ileri sürdü.

Mini etek ve bluzdan oluşan kıyafetiyle kol kaslarının ortaya çıktığı fotoğrafa, “Ne harika bir rötuş yeteneği”, “Yaşı gibi davransaydı daha hoş görünürdü”, “Filtreler, estetik ameliyatlar derken doğal yaşlanamıyor bir türlü” şeklinde eleştirel yorumlar yapıldı.