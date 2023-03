Nobel Barış Ödül'lü Malala Yusufzay Oscar Ödülleri'nde sorulan sorudan rahatsız oldu

Bu yıl 95'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri'ne katılan ünlü isimlerden biri de Nobel Barış Ödülü'nü alan Malala Yusufzay oldu.

Malala Yusufzay, En İyi Kısa Belgesel dalında aday olan Kapıdaki Yabancı'nın (Stranger at the Gate) yapımcılığını üstlendiği için salondaydı. Ancak bu ödülü Filler Aşkına (The Elephant Whisperers) aldı.

Oscar Ödülleri'nin bu yılki sunucusu Jimmy Kimmel, Pakistanlı aktiviste sorduğu soru ile gündeme geldi.

55 yaşındaki Kimmel, bir izleyicinin sorusunu aktardığını belirterek şöyle dedi:



"Eğitim ve insan hakları konularında kadınlar ve çocuklara yönelik çalışmaların ilham kaynağı oldu. Tarihte Nobel ödülünü kazanan en genç isim olarak Harry Styles'ın Chris Pine'a tükürdüğünü düşünüyor musun?"