Nobel Barış Ödül'lü Malala Yusufzay Oscar Ödülleri'nde sorulan sorudan rahatsız oldu

Bu yıl 95'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri'ne katılan ünlü isimlerden biri de Nobel Barış Ödülü'nü alan Malala Yusufzay oldu.
Malala Yusufzay, En İyi Kısa Belgesel dalında aday olan Kapıdaki Yabancı'nın (Stranger at the Gate) yapımcılığını üstlendiği için salondaydı. Ancak bu ödülü Filler Aşkına (The Elephant Whisperers) aldı.
Oscar Ödülleri'nin bu yılki sunucusu Jimmy Kimmel, Pakistanlı aktiviste sorduğu soru ile gündeme geldi.
55 yaşındaki Kimmel, bir izleyicinin sorusunu aktardığını belirterek şöyle dedi:
"Eğitim ve insan hakları konularında kadınlar ve çocuklara yönelik çalışmaların ilham kaynağı oldu. Tarihte Nobel ödülünü kazanan en genç isim olarak Harry Styles'ın Chris Pine'a tükürdüğünü düşünüyor musun?"
Malala ise bu soruya şaşkın bir yüz ifadesiyle, "Yalnızca barış hakkında konuşacağım" diye yanıt verdi. Kimmel da bu yanıt hakkında "İşte bu yüzden sen Malala'sın, başkası değil. Harika bir cevap" dedi.
25 yaşındaki Yusufzay'ın bu absürt sorudan sonra Çıldırmış Ayı (Cocaine Bear) olarak giyinmiş maskot tarafından da rahatsız edildi.
Kimmel, "Çıldırmış Ayı, Malala'yı rahat bırak!" diyerek şovuna devam etti.
Sosyal medyada pek çok kişi, kendisine saygısızca davranıldığı için Malala'nın rahatsız olduğunu savundu.
Kendisine soru yöneltilen anların görüntüsünü sosyl medya hesabında paylaşan Malala, "İnsanlara nazik davranın" yazarak, rahatsızlık duyduğu iddialarını güçlendirdi.
Kimmel'in sorusu, Dert Etme Sevgilim'in (Don't Worry Darling) Venedik Film Festivali'ndeki galası sırasında yaşananlara dayanıyor.
Yönetmen Olivia Wilde'ın yanındaki Pine'ın, tam rol arkadaşı Styles oturmak üzereyken kucağına bakması söylentilere yol açmıştı. 42 yaşındaki aktör, aynı zamanda şarkıcılık yapan Harry Styles'ın kendisine tükürdüğü iddialarını yalanlamıştı. Britanyalı şarkıcının hayranları da Pine'ın kaybettiğini sandığı güneş gözlüğünü bulduğu için sevindiği teorisini ortaya atmıştı.
Dünyada Malala diye bilinen genç kadın 2012'de 15 yaşındayken Taliban'ın saldırısına uğramış ve başından vurulmuştu. Taliban, saldırının, Malala'nın "Batı yanlısı görüşleri" sebebiyle düzenlendiğini duyurmuştu. Hastanede uzun süre tedavi gören Malala, İngiltere'ye taşınmıştı.
Malala, 2014'te 17 yaşındayken Nobel Barış Ödülü'nü almış ve bu alanda ödüle uzanan en genç isim unvanını kazanmıştı.