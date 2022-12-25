Noel ayininin yıldızları kraliyet çocukları oldu

İngiltere kraliyet ailesi, Kraliçe Elizabeth'siz ilk Noel'lerini Prenses Kate'in ev sahipliğinde kutladı. TV'de yayınlanan dini etkinliğin yıldızı, Prens George ve Prenses Charlotte oldu. Özellikle küçük Prenses, sempatik tavırlarıyla büyüklerinden rol çaldı.

Noel ayininin yıldızları kraliyet çocukları oldu - 1

Prenses Kate Middleton'ın ev sahibi olduğu, Kral Charles, Konsort Kraliçe Camilla ve diğer kraliyet üyelerinin hazır bulunduğu Noel ayininde Prenses Charlotte ilgi odağı oldu.

Noel ayininin yıldızları kraliyet çocukları oldu - 2

"Noel'de Birlikte" adlı dini buluşma, eylül ayında 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'e adandı.

Westminster Katedrali'nde geçen hafta gerçekleştirilen anma etkinliği, dün İngiliz televizyonlarında yayınlandı.

Noel ayininin yıldızları kraliyet çocukları oldu - 3

Seyirciler, yedi yaşındaki uslu prensesin sergilediği sevinçli hallerini ve aktör Hugh Bonneville'in Paddington Bear eserinden yaptığı okumaya heyecanla verdiği tepkiyi övdü.

Sempatik tavırlarıyla küçük Prenses Charlotte büyüklerinden rol çaldı.

Noel ayininin yıldızları kraliyet çocukları oldu - 4

Prens William ile Prenses Kate'in iki çocuğu Prens George (9) ve Prenses Charlotte'ı yanlarında götürdüğü etkinliğin en dokunaklı anlarından biri, müzisyen Alexis Ffrench'in, üzerine Kraliçe'nin hayatının farklı evrelerinden görsellerin yansıtıldığı piyanosuyla In The Bleak Midwinter eserini çalması oldu.

Noel ayininin yıldızları kraliyet çocukları oldu - 5

Anma programının açılışında Prenses Kate, "Bu, bizim Kraliçe Elizabeth'siz ilk Noel'imiz olacak. Majesteleri, Noel'i bizi bir araya getiren bir zaman olarak önemsedi" dedi.

Noel ayininin yıldızları kraliyet çocukları oldu - 6

Annesi gibi bordo giyinen Prenses Charlotte ile ağabeyi Prens George, anne babalarına uyumlu tavılarıyla beğeni topladı. İngiliz basını Prens George için "mini William" nitelendirmesi yaptı.

Noel ayininin yıldızları kraliyet çocukları oldu - 7

Kraliyet çocukları ilahi söylenerek geçen Noel etkinliğinde kendilerine yakın hissettikleri anlarla teselli buldu. İngiliz edebiyatının kurgu karakteri Paddington Ayısı'ndan söz edildiğini duyunca Charlotte'un gözleri parladı.

Geçen haziran ayındaki platin yıldönümünde Kraliçe ile Paddington Ayısı'nın ikonik skeci hafızalara kazınmıştı.

Noel ayininin yıldızları kraliyet çocukları oldu - 8

İşte kraliyetin, Kraliçe Elizabeth'siz ilk Noel'inden yansıyanlar...

Noel ayininin yıldızları kraliyet çocukları oldu - 9
Noel ayininin yıldızları kraliyet çocukları oldu - 10
Noel ayininin yıldızları kraliyet çocukları oldu - 11
Noel ayininin yıldızları kraliyet çocukları oldu - 12

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER