Noel ayininin yıldızları kraliyet çocukları oldu

Prens William ile Prenses Kate'in iki çocuğu Prens George (9) ve Prenses Charlotte'ı yanlarında götürdüğü etkinliğin en dokunaklı anlarından biri, müzisyen Alexis Ffrench'in, üzerine Kraliçe'nin hayatının farklı evrelerinden görsellerin yansıtıldığı piyanosuyla In The Bleak Midwinter eserini çalması oldu.