Nusret Gökçe'nin Arjantinli futbolcularla Dünya Kupası sevinci

Kendine has 'tuz serpme' (salt bae) hareketiyle tanınan Nusret Gökçe, son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar’a gitti.
Uzatmalar sonrası penaltılara kalan Arjantin-Fransa final maçında galip gelen taraf Arjantin oldu. Maç bitiminde Nusret Gökçe, Arjantinli futbolcuların sevincine ortak olmak için sahaya indi.
Final karşılaşmasında bir gol ve bir asistlik performans sergileyen Angel Di Maria, sahada kupayı kaldırarak şampiyonluğu kutlarken yanında Gökçe de vardı. Ünlü şef, yıldız futbolcuyla video çekti.
Gökçe, Angel Di Maria'nın kupayı kaldırdığı anlarda sevinçle bağırdı.
Lusail çimlerine ayak basan ünlü restoran zincirlerinin sahibi, bu kez meşhur tuzlama hareketini Arjantinli oyuncular için yaptı.
Nusret paylaştığı karelere "Tebrikler, ben daha ne yapayım" notunu düştü.
Instagram'da yaklaşık 50 milyon takipçisi olan ünlü ismin paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
İşte Nusret Gökçe'nin Dünya Kupası sevincinden kareler...