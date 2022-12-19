Nusret Gökçe'nin Arjantinli futbolcularla Dünya Kupası sevinci

'Salt bae' adlı hareketiyle dünya çapında ün kazanan şef Nusret Gökçe, Arjantin'in Dünya Kupası zaferini, futbolcularla birlikte sahada kutladı. Maçın kahramanı Messi ile de yan yana gelen Gökçe, futbolcularla birlikte kupayı kaldırdığı anları sosyal medyada paylaştı.

Nusret Gökçe'nin Arjantinli futbolcularla Dünya Kupası sevinci - 1

Kendine has 'tuz serpme' (salt bae) hareketiyle tanınan Nusret Gökçe, son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar’a gitti.

Nusret Gökçe'nin Arjantinli futbolcularla Dünya Kupası sevinci - 2

SAHAYA İNDİ

Uzatmalar sonrası penaltılara kalan Arjantin-Fransa final maçında galip gelen taraf Arjantin oldu. Maç bitiminde Nusret Gökçe, Arjantinli futbolcuların sevincine ortak olmak için sahaya indi.

Nusret Gökçe'nin Arjantinli futbolcularla Dünya Kupası sevinci - 3

ANGEL DI MARIA İLE VİDEO ÇEKTİ

Final karşılaşmasında bir gol ve bir asistlik performans sergileyen Angel Di Maria, sahada kupayı kaldırarak şampiyonluğu kutlarken yanında Gökçe de vardı. Ünlü şef, yıldız futbolcuyla video çekti.

Gökçe, Angel Di Maria'nın kupayı kaldırdığı anlarda sevinçle bağırdı.

Nusret Gökçe'nin Arjantinli futbolcularla Dünya Kupası sevinci - 4

Lusail çimlerine ayak basan ünlü restoran zincirlerinin sahibi, bu kez meşhur tuzlama hareketini Arjantinli oyuncular için yaptı.

Nusret Gökçe'nin Arjantinli futbolcularla Dünya Kupası sevinci - 5

"TEBRİKLER"

Nusret paylaştığı karelere "Tebrikler, ben daha ne yapayım" notunu düştü.

Instagram'da yaklaşık 50 milyon takipçisi olan ünlü ismin paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Nusret Gökçe'nin Arjantinli futbolcularla Dünya Kupası sevinci - 6

İşte Nusret Gökçe'nin Dünya Kupası sevincinden kareler...

Nusret Gökçe'nin Arjantinli futbolcularla Dünya Kupası sevinci - 7
Nusret Gökçe'nin Arjantinli futbolcularla Dünya Kupası sevinci - 8

N-LIFE HABERLERİ

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