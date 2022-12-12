O Ses Türkiye 2023 'yılbaşı özel' jürisi belli oldu

Acun Ilıcalı'nın her yıl yılbaşında ekrana getirdiği O Ses Türkiye programında bu yıl kimlerin jüri üyesi olarak belirlendiği açıklandı. Ünlü isimlerin şarkı smyleyerek yarışacağı, 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı özel programında bu yıl Hadise'nin yer almaması dikkat çekti.

O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının jürisi şöyle: