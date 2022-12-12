O Ses Türkiye 2023 'yılbaşı özel' jürisi belli oldu

O Ses Türkiye'nin geleneksel yılbaşı özel programı hangi ünlülerin jüri koltuğuna oturacağı belli oldu. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında Hadise ve Ebru Gündeş'in yer alıp almayacağı merak edilirken, O Ses Türkiye Yılbaşı jürisi açıklandı.

O Ses Türkiye 2023 'yılbaşı özel' jürisi belli oldu - 1

Acun Ilıcalı'nın her yıl yılbaşında ekrana getirdiği O Ses Türkiye programında bu yıl kimlerin jüri üyesi olarak belirlendiği açıklandı. Ünlü isimlerin şarkı smyleyerek yarışacağı, 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı özel programında bu yıl Hadise'nin yer almaması dikkat çekti.

O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının jürisi şöyle:

O Ses Türkiye 2023 'yılbaşı özel' jürisi belli oldu - 2

Beyazıt Öztürk

O Ses Türkiye 2023 'yılbaşı özel' jürisi belli oldu - 3

Yıldız Tilbe

O Ses Türkiye 2023 'yılbaşı özel' jürisi belli oldu - 4

Seda Sayan

O Ses Türkiye 2023 'yılbaşı özel' jürisi belli oldu - 5

Ebru Gündeş

O Ses Türkiye 2023 'yılbaşı özel' jürisi belli oldu - 6

Jüride Hadise'nin yer almaması, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Hayranları, yarışmanın Hadise ile daha renkli olduğunu söyleyerek, Hadise'siz O Ses'in güzel olmayacağını savundu. 

O Ses Türkiye 2023 'yılbaşı özel' jürisi belli oldu - 7

YARIŞMACILAR NETLEŞMEDİ

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak.  Sevilen ünlülerin yeteneklerini sergilediği O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün yarışmacıları ise henüz açıklanmadı.

N-LIFE HABERLERİ

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