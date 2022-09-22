O Ses Türkiye bu yıl olacak mı?

Tilbe, kendisine jüri üyeliği teklifi gelmediğini söylerken, yarışma ile ilgili "Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla" dedi. Bu paylaşım üzerine sosyal medya kullanıcıları O Ses Türkiye yarışmasının bu sezon olmayacağını konuşmaya başladı. TV 8'den bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.