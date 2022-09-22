O Ses Türkiye bu yıl olacak mı?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak ediliyordu. Hatta yarışmanın jüri koltuğunda kimlerin yer alacağı konuşuluyordu. Acun Ilıcalı’nın teklif götürdüğü isimlerle ilgili iddialar ortada dolaşırken Yıldız Tilbe son noktayı koydu.
Geçen yıl Ilıcalı, Hadise yerine Ebru Gündeş ile yoluna devam etme kararı almıştı. Ancak bu karar çok tartışılınca Acun Ilıcalı bir açıklama yaparak, “Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim. Bir kere Hadise, O Ses Rap’te var gözden kaçıp da konuyu başka yere taşımak isteyen gözler olabilir” ifadesini kullanmıştı.
Acun Ilıcalı’nın O Ses Türkiye jüri koltukları için Yıldız Tilbe ve Hadise'ye teklif götürdüğü konuşuldu. Bunun yanı sıra Murat Boz ve Beyazıt Öztürk’ün O Ses Türkiye’deki jüri koltuklarının hazır olduğu da belirtildi.
Jüri üyeleri hakkında konuşulurken, Yıldız Tilbe, dün yaptığı Twitter paylaşımıyla O Ses Türkiye hayranlarını üzdü.
Tilbe, kendisine jüri üyeliği teklifi gelmediğini söylerken, yarışma ile ilgili "Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla" dedi. Bu paylaşım üzerine sosyal medya kullanıcıları O Ses Türkiye yarışmasının bu sezon olmayacağını konuşmaya başladı. TV 8'den bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.