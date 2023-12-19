O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı jürisi belli oldu: Meryem Uzerli sürprizi
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jürisinde sürpriz bir değişiklik yapıldı. Beyazıt Öztürk'ün kalktığı jüri koltuğuna Meryem Uzerli oturacak. Ancak Beyazıt Öztürk programdan ayrılmıyor, sadece görev değişikliği yapacak.
Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu yıl yine renkli görüntülere sahne olacak.
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında hangi ünlü isimlerin yarışacağı büyük merak konusu.