O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı jürisi belli oldu: Meryem Uzerli sürprizi

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jürisinde sürpriz bir değişiklik yapıldı. Beyazıt Öztürk'ün kalktığı jüri koltuğuna Meryem Uzerli oturacak. Ancak Beyazıt Öztürk programdan ayrılmıyor, sadece görev değişikliği yapacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı jürisi belli oldu: Meryem Uzerli sürprizi - 1

Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu yıl yine renkli görüntülere sahne olacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında hangi ünlü isimlerin yarışacağı büyük merak konusu.

N-LIFE HABERLERİ

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı jürisi belli oldu: Meryem Uzerli sürprizi - 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu yılbaşı gecesi Beyaz Show’u yapma fikrinden vazgeçen Beyaz, bir sürpriz yapacak ve Acun Ilıcalı’nın yerine fenomen yarışmayı sunacak. Acun Ilıcalı da Beyaz’ın yerine jüri koltuğunda oturacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı jürisi belli oldu: Meryem Uzerli sürprizi - 3

Jüride Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer alacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı jürisi belli oldu: Meryem Uzerli sürprizi - 4

27 Aralık’ta O Ses Maltepe Stüdyosu’nda çekilecek yarışmaya renk katacak ünlüler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti’nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak; Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu; Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan; Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi ünlülerin yer alacağı konuşuluyor.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı jürisi belli oldu: Meryem Uzerli sürprizi - 5

20 ve 26 Aralık’ta yarışmacılar Tarık Sezer ve Orkestrası’yla ses provası yapacak.

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