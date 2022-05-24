Olena Zelenska: Savaş bile eşimi benden alamaz

Haberler | 24.05.2022 - 13:05
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, eşi Olena Zelenska ile savaşın başından beri ikinci kez kamuoyunun karşısına çıktı.
Eşiyle birlikte röportaj veren Olena Zelenska, "Vladimir'in savaşın başlangıcından bu yana değiştiğini söyleyemem. Daha önce güvenilir bir koca ve yanı derecede güvenilir bir adamdı. Öyle kaldı" ifadelerini kullandı.
Zelenska, eşiyle birlikte iki buçuk aydır görmemesine rağmen savaşın bile eşini ondan alamayacağını dile getirdi.
Zelenska eşinin kararlı liderliği ve Rusya'ya karşı zorlu direnişiyle dünyaya ilham vermesine şaşırmadığını söyledi.
Ukrayna lideri Zelenski ise "Bu savaşı başlatan biz değildik ama bitirecek olan biz olacağız" dedi.