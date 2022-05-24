Olena Zelenska: Savaş bile eşimi benden alamaz

Haberler | 24.05.2022 - 13:05

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, savaşın başından bu yana ikinci kez eşiyle birlikte kamuoyunun karşısına çıktı. First Lady Olena Zelenska savaşın bile eşini kendisinden ayıramayacağını söyledi.

Olena Zelenska: Savaş bile eşimi benden alamaz - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, eşi  Olena Zelenska ile savaşın başından beri ikinci kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Olena Zelenska: Savaş bile eşimi benden alamaz - 2

Eşiyle birlikte röportaj veren Olena Zelenska, "Vladimir'in savaşın başlangıcından bu yana değiştiğini söyleyemem. Daha önce güvenilir bir koca ve yanı derecede güvenilir bir adamdı. Öyle kaldı" ifadelerini kullandı.

Olena Zelenska: Savaş bile eşimi benden alamaz - 3

Zelenska, eşiyle birlikte iki buçuk aydır görmemesine rağmen savaşın bile eşini ondan alamayacağını dile getirdi.

Olena Zelenska: Savaş bile eşimi benden alamaz - 4

Zelenska eşinin kararlı liderliği ve Rusya'ya karşı zorlu direnişiyle dünyaya ilham vermesine şaşırmadığını söyledi.

Olena Zelenska: Savaş bile eşimi benden alamaz - 5

Ukrayna lideri Zelenski ise "Bu savaşı başlatan biz değildik ama bitirecek olan biz olacağız" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

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