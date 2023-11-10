Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı
Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Ömer'de başrol oynayan Selahattin Paşalı, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Evli ve bir çocuk babası olan ünlü isim, kızının doğumuyla değişen hayatını anlattı.
Başrollerini Barış Falay ve Gökçe Bahadır ile paylaştığı "Ömer" dizisinde "Ömer Ademoğlu" karakterini hayat veren Selahattin Paşalı, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.