Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı

"HAYATTA DENGELER VAR"

2. Sayfa'nın haberine göre; yoğun olarak çalıştığını söyleyen ünlü oyuncu, "Çocuğumla çok vakit geçiremiyorum. Hayatta dengeler var. Şimdi anne o yükü alıyor. Ben eve para getirmeye çalışıyorum. Benim de evde olduğum zamanlar olacak" dedi.