Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Ömer'de başrol oynayan Selahattin Paşalı, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Evli ve bir çocuk babası olan ünlü isim, kızının doğumuyla değişen hayatını anlattı.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı - 1

Başrollerini Barış Falay ve Gökçe Bahadır ile paylaştığı "Ömer" dizisinde "Ömer Ademoğlu" karakterini hayat veren Selahattin Paşalı, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı - 2

Lara Paşalı ile mutlu bir evliliği olan ve Pera adında bir kızı olan Selahattin Paşalı, baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı - 3

"HAYATTA DENGELER VAR"

2. Sayfa'nın haberine göre; yoğun olarak çalıştığını söyleyen ünlü oyuncu, "Çocuğumla çok vakit geçiremiyorum. Hayatta dengeler var. Şimdi anne o yükü alıyor. Ben eve para getirmeye çalışıyorum. Benim de evde olduğum zamanlar olacak" dedi.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı - 4

Gece uykusu konusunda da konuşan Selahattin Paşalı, "Sabah set olduğu için ben başka odada yatmak zorunda kalıyorum. Ama anne perişan" ifadelerini kullandı.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı - 5

İki yıllık birlikteliklerini 16 Nisan 2022 tarihinde evlilikle taçlandıran Paşalı çiftinin Leyla Pera adında bir kızları var.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı - 6

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

Daha önce "Kalp Atışı", "Bir Umut Yeter", "Leke", "Babil", "Aşk 101", "Pera Palas'ta Gece Yarısı" gibi birçok yapımda rol alan Selahattin Paşalı, Ömer dizisiyle uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndü.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı - 7

Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Ömer, Selahattin Paşalı'nın televizyonda başrol oynadığı ilk yapım olma özelliğini taşıyor.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı - 8

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer dizisi, 6 Kasım Pazartesi akşamı 30. bölümüyle ekrana geldi. Dizide; Nilüfer'in Tahir'in kızı olduğunun kesinleşmesi ve Ömer-Gamze arasındaki kıskançlık krizi damga vurdu. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...

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