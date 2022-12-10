Onur Saylak çocuklarını paylaştı: Daha ne olsun

Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak, 2017 yılında Tuba Büyüküstün ile yollarını ayırmış ve bundan üç yıl sonra Gözde Yılmaz ile nikah masasına oturdu. Ardından oğlu Deniz Ali'yi kucağına alarak üçüncü kez baba olan ünlü isim, zaman zaman çocuklarıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak kızları ve oğlu ile objektif karşısına geçen Saylak, bu karelere bir yenisini daha ekledi.

Onur Saylak çocuklarını paylaştı: Daha ne olsun - 1

Üç yıllık birlikteliklerini 2020 yılında nikah masasına taşıyan Onur Saylak ile Gözde Yılmaz, aynı yılın son günlerinde oğulları Deniz Ali'yi kucaklarına aldı.

Onur Saylak çocuklarını paylaştı: Daha ne olsun - 2

ÜÇ ÇOCUĞU BİR ARADA

Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Onur Saylak, son olarak Büyüküstün ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Toprak ve Maya'nın kardeşleri Deniz Ali'yi öptüğü anı paylaştı.

Onur Saylak çocuklarını paylaştı: Daha ne olsun - 3

45 yaşındaki ünlü isim, paylaşımına "Daha ne olsun" notunu düştü. Saylak'ın yayınladığı kareye binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Onur Saylak çocuklarını paylaştı: Daha ne olsun - 4

ÜNLÜLERDEN BEĞENİ YAĞMIŞTI

Saylak daha önce de üç çocuğunun yer aldığı kareyi paylaşmış ve "E daha ne olsun” notunu yazmıştı. Ezgi Mola, Burcu Biricik, Birce Akalay, Arzum Onan, Kalben, Özge Özberk, Demet Evgar ve Ece Yörenç gibi birçok ünlü isim, fotoğrafı beğenip yorum yapmıştı.

Onur Saylak çocuklarını paylaştı: Daha ne olsun - 5

KIZLARIYLA PARİS'E TAŞINDI

Öte yandan Tuba Büyüküstün, 2017 yılında yollarını ayırdığı Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Toprak ve Maya ile birlikte Paris'te yaşadığını açıkladı.

Onur Saylak çocuklarını paylaştı: Daha ne olsun - 6

"ŞİMDİLİK BURADAYIZ"

Elle dergisine röportaj veren 40 yaşındaki Büyüküstün, "Kızlarla birlikte şimdilik buradayız, ama ne kadar süreceğine dair plan yapmadık" ifadelerini kullandı.

Onur Saylak çocuklarını paylaştı: Daha ne olsun - 7

Ünlü oyuncu "Paris'i çok sevdiğimi ve tıpkı İstanbul gibi burada da kendimi evimde hissettiğimi hep söyledim. Kızlar okula gidiyor, ben de günlük işlerimi hallediyorum" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

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