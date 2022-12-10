Onur Saylak çocuklarını paylaştı: Daha ne olsun

Üç yıllık birlikteliklerini 2020 yılında nikah masasına taşıyan Onur Saylak ile Gözde Yılmaz, aynı yılın son günlerinde oğulları Deniz Ali'yi kucaklarına aldı.
Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Onur Saylak, son olarak Büyüküstün ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Toprak ve Maya'nın kardeşleri Deniz Ali'yi öptüğü anı paylaştı.
45 yaşındaki ünlü isim, paylaşımına "Daha ne olsun" notunu düştü. Saylak'ın yayınladığı kareye binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Saylak daha önce de üç çocuğunun yer aldığı kareyi paylaşmış ve "E daha ne olsun” notunu yazmıştı. Ezgi Mola, Burcu Biricik, Birce Akalay, Arzum Onan, Kalben, Özge Özberk, Demet Evgar ve Ece Yörenç gibi birçok ünlü isim, fotoğrafı beğenip yorum yapmıştı.
Öte yandan Tuba Büyüküstün, 2017 yılında yollarını ayırdığı Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Toprak ve Maya ile birlikte Paris'te yaşadığını açıkladı.
Elle dergisine röportaj veren 40 yaşındaki Büyüküstün, "Kızlarla birlikte şimdilik buradayız, ama ne kadar süreceğine dair plan yapmadık" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu "Paris'i çok sevdiğimi ve tıpkı İstanbul gibi burada da kendimi evimde hissettiğimi hep söyledim. Kızlar okula gidiyor, ben de günlük işlerimi hallediyorum" dedi.