Onur Saylak çocuklarını paylaştı: Daha ne olsun

ÜNLÜLERDEN BEĞENİ YAĞMIŞTI

Saylak daha önce de üç çocuğunun yer aldığı kareyi paylaşmış ve "E daha ne olsun” notunu yazmıştı. Ezgi Mola, Burcu Biricik, Birce Akalay, Arzum Onan, Kalben, Özge Özberk, Demet Evgar ve Ece Yörenç gibi birçok ünlü isim, fotoğrafı beğenip yorum yapmıştı.