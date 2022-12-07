Oscar'lı oyuncu Kate Winslet: Yalnızca şişman kız rolleri oynayabileceğimi söylediler

TİTANİK YENİDEN VİZYONA GİRİYOR

Başrollerinde Leonardo DiCaprio'nun ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik, 25 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşuyor. James Cameron'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, 4K, HDR ve 3D desteğiyle tekrar beyaz perdeye aktarılacak. Filmin haklarına sahip olan Disney, kült filmin 10 Şubat 2023 tarihinde tüm dünyada bir kez daha yayınlanacağını duyurdu.

Yolcu gemisinin 1912 yılında daha ilk seferinde bir buz dağına çarpmasını konu alan romantik ve dram tarzındaki film, tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü filmi. İlk sırada yine James Cameron imzalı Avatar yer alırken ikinci sırada Avengers: Endgame bulunuyor.