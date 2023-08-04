Oyuncak Kylie Jenner bebeklerine tepki yağdı

BENZER ELEŞTİRİLER YAPILDI

Daha önce Kim Kardashian ve Justin Bieber gibi isimler benzer suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.

2021 yılında Kardashian, Om sembolünün yer aldığı büyük, yuvarlak, gümüş, pırlanta kaplı küpeleri nedeniyle kültürel ve dini bir sembole saygısızlık etmekle suçlanmıştı. Om, Hindular için kutsal bir sembol olarak kabul ediliyor. Kardashian, Mart 2020'de de Fulani örgüleriyle fotoğraflar paylaştıktan sonra siyahi kültürünü temellük ettiğine dair eleştirilerin odağına yerleşmişti.