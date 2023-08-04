Oyuncak Kylie Jenner bebeklerine tepki yağdı

Kylie Jenner'ın kırmızı halı görünümlerinden ilhamla hazırlanan oyuncak bebek koleksiyonu çıkar çıkmaz tepkiyle karşılaştı.

Oyuncak Kylie Jenner bebeklerine tepki yağdı - 1

Kardashian/Jenner ailesinin milyarder girişimcisi Kylie Jenner'ın benzeri olarak üretilen oyuncak bebekler tartışma yarattı. Bratz'in çıkardığı oyuncak bebekler, ten rengi nedeniyle eleştiri konusu oldu.

MGA Entertainment adlı oyuncak üreticisinin markası olan Bratz, bu hafta başında ilk ünlü koleksiyonunu görücüye çıkardı. Marka, ünlüler kampanyasının yüzü olarak 25 yaşındaki reality şov yıldızı ve girişimci Jenner'ı seçti.

N-LIFE HABERLERİ

Oyuncak Kylie Jenner bebeklerine tepki yağdı - 2

Jenner, kırmızı halı görünümlerinden esinlenilerek hazırlanan oyuncak bebeklerini sosyal medya hesabından tanıtmış ve kızı Stormi için satın aldığını açıklamıştı. Ancak işler Jenner için başladığı gibi iyi gitmedi.

Oyuncak Kylie Jenner bebeklerine tepki yağdı - 3

Sınırlı sayıda üretilen oyuncak bebek koleksiyonunun çıkmasıyla tartışmalar başladı. Sosyal medya, Kylie Jenner bebeklerinin ten renginin çok koyu olduğu eleştirileriyle çalkalandı.

Oyuncak Kylie Jenner bebeklerine tepki yağdı - 4

Pek çok kişi, Jenner bebeklerinin siyahi bir kadın olarak tasvir edilmesini "siyahi kültürünü temellük etmek (hırsızlık)" olarak yorumları ve tepki gösterdi. Tepkilere Jenner ve Bratz cephesinden henüz yanıt gelmedi.

Oyuncak Kylie Jenner bebeklerine tepki yağdı - 5

BENZER ELEŞTİRİLER YAPILDI

Daha önce Kim Kardashian ve Justin Bieber gibi isimler benzer suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.

2021 yılında Kardashian, Om sembolünün yer aldığı büyük, yuvarlak, gümüş, pırlanta kaplı küpeleri nedeniyle kültürel ve dini bir sembole saygısızlık etmekle suçlanmıştı. Om, Hindular için kutsal bir sembol olarak kabul ediliyor. Kardashian, Mart 2020'de de Fulani örgüleriyle fotoğraflar paylaştıktan sonra siyahi kültürünü temellük ettiğine dair eleştirilerin odağına yerleşmişti.

Oyuncak Kylie Jenner bebeklerine tepki yağdı - 6

Justin Bieber da 2021'de rastalı saçlarıyla fotoğrafını Instagram'da paylaşınca, bunun siyahi kültür temellükü olduğu eleştirileri yapılmıştı.

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