Oyuncak Kylie Jenner bebeklerine tepki yağdı
Kylie Jenner'ın kırmızı halı görünümlerinden ilhamla hazırlanan oyuncak bebek koleksiyonu çıkar çıkmaz tepkiyle karşılaştı.
Kardashian/Jenner ailesinin milyarder girişimcisi Kylie Jenner'ın benzeri olarak üretilen oyuncak bebekler tartışma yarattı. Bratz'in çıkardığı oyuncak bebekler, ten rengi nedeniyle eleştiri konusu oldu.
MGA Entertainment adlı oyuncak üreticisinin markası olan Bratz, bu hafta başında ilk ünlü koleksiyonunu görücüye çıkardı. Marka, ünlüler kampanyasının yüzü olarak 25 yaşındaki reality şov yıldızı ve girişimci Jenner'ı seçti.