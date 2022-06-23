Oyuncu Ece Yüksel nişanlandı

"BİRBİRİMİZE BÖYLE SEVGİYLE BAKTIĞIMIZ YILLARIMIZ OLSUN"

Oyuncu, sevgilisi ve ailesiyle çekilen fotoğrafları, "4 Haziran’da nişanlandık, nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun. Bu özel günümüzde yanımızda olan ailemize ve sevdiklerimize teşekkür ederiz" notuyla paylaştı.

İşte çiftin nişanından yansıyan diğer kareler...