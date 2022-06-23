Galeri

Oyuncu Ece Yüksel nişanlandı

Haberler - ntv.com.tr | 23.06.2022 - 13:23

Oyuncu Ece Yüksel bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Oyuncu Ece Yüksel nişanlandı - 1

Son dönemde yıldızı yükselen oyuncu Ece Yüksel, bir süredir birliktelik yaşadığı erkek arkadaşıyla aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Oyuncu Ece Yüksel nişanlandı - 2

24 yaşındaki oyuncu, mutlu gününü hayranlarına sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Oyuncu Ece Yüksel nişanlandı - 3

"BİRBİRİMİZE BÖYLE SEVGİYLE BAKTIĞIMIZ YILLARIMIZ OLSUN"

Oyuncu, sevgilisi ve ailesiyle çekilen fotoğrafları, "4 Haziran’da nişanlandık, nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun. Bu özel günümüzde yanımızda olan ailemize ve sevdiklerimize teşekkür ederiz" notuyla paylaştı.

İşte çiftin nişanından yansıyan diğer kareler...

Oyuncu Ece Yüksel nişanlandı - 4

Oyuncu Ece Yüksel nişanlandı - 5
Oyuncu Ece Yüksel nişanlandı - 6

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER