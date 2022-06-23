Oyuncu Ece Yüksel nişanlandı

Haberler - ntv.com.tr | 23.06.2022 - 13:23
Son dönemde yıldızı yükselen oyuncu Ece Yüksel, bir süredir birliktelik yaşadığı erkek arkadaşıyla aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.
24 yaşındaki oyuncu, mutlu gününü hayranlarına sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.
Oyuncu, sevgilisi ve ailesiyle çekilen fotoğrafları, "4 Haziran’da nişanlandık, nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun. Bu özel günümüzde yanımızda olan ailemize ve sevdiklerimize teşekkür ederiz" notuyla paylaştı.
İşte çiftin nişanından yansıyan diğer kareler...