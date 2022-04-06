Oyuncu Sienna Miller yumurtalarını dondurduğunu açıkladı

"KARAKTERİMİN YAŞADIKLARINA BENZER TECRÜBELERİM OLDU"

Miller yeni rolü ve geçmişte yaşadıklarının bağdaştırılmasını, "Bu tanıdık bir alan. Karakterimin yaşadıklarına benzer tecrübelerim oldu, duygular da tanıdık" diye anlattı.

Ancak Miller, canlandırdığı karakterin bu olayla başa çıkma biçimiyle, kendi başa çıkma şeklinin farklı olduğuna da dikkat çekti.