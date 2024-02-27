Oyuncu Tolga Savacı'nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Sinema oyuncusu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi. Savacı, uzun yıllardır eşi Nermin Bezmen'le Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşıyordu. Oyuncunun ölüm haberi, sanat dünyasını yasa boğdu.

Oyuncu Tolga Savacı'nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - 1

80'li yıllar Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncusu Tolga Savacı (60), kalp krizi sonucu vefat etti. Savacı'nın ani ölümünü eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bezmen, eşinin vefatını "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz." notuyla paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Oyuncu Tolga Savacı'nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - 2

Savacı'nın ölümünün ardından ünlü isimler sosyal medyadan duygularını paylaştı.

MESUT YAR

"Çok üzgünüm. Nur içinde yat Tolga Savacı."

MEHMET ALİ ERBİL

"Canım kardeşim nurlar içinde uyu."

Oyuncu Tolga Savacı'nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - 3

HÜLYA AVŞAR

"Çok üzgünüm."

BANU ALKAN

"Büyük acı. Nurlar içinde uyu Tolga. Üzüntüm tarifsiz."


AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Ah canım güzel adam. Huzur içinde uyu. Ne zarifti, ne kibardı. Birlikte 'Yeşil Bir Dünya' filminde oynamıştık. Eşi sevgili Nermin Bezmen'e, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dilerim."

ZÜLFÜ LİVANELİ

"Tolga'nın kaybı bizi çok sarstı. Huzurla uyusun."

YALÇIN DÜMER

"Canım arkadaşım şaka mı bu, çok üzgünüm çok..."

Oyuncu Tolga Savacı'nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - 4

AYDAN ŞENER

"Canım Tolga... Şu an üzüntümü tarif etmem mümkün değil. Adam gibi adam sözünün en somut karşılığıydın sen. Hem güzel hem özel bir insandın. Ne çok anımız var. Çok erkendi... Mekanın cennet olsun. Seni hiç unutmayacağım."

HAMDİ ALKAN

"Çok güzel işler yaptık, keyifli anılar biriktirdik seninle.. Ve bir anda kahredici haberin geldi.. Canım kardeşim Tolga, huzur içinde uyu."

SERPİL ÇAKMAKLI

"Yine çok sevdiğim meslektaşım, arkadaşım, güzel insan Tolga Savacı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Tüm güzel insanlar teker teker aramızdan ayrılıyor. İnsan hayatı her an, her saniye değişken bir yol... Acı sürprizlerle son bulurken her zaman ölümün varlığını unutuyor aklımıza dahi getirmiyoruz. Acılı ailesine kız kardeşleri canım Sibal Savacı, Zeynep Savacı eşi Nermin Bezmen'e sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun boncuk gözlüm, huzurla uyu... 3 film çektik seninle çok güzel anılar biriktirdik. Bir gün dahi kimseyi kırmadın, incitmedin güle güle..."

YEŞİM SALKIM

"Benim eski arkadaşım nasıl üzüldüm... Suadiye yılları hepimiz gençtik ama çok erken oldu huzurla uyu dünya güzeli adam.

ZAFER ALGÖZ

"Tolga Savacı'yı kaybettik… Sevenlerinin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin."

Oyuncu Tolga Savacı'nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - 5

ITIR ESEN

"Çok üzgünüm... Ailesine ve sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Devrin daim olsun Tolga Savacı."

MİNE ÖZBEK

"İyiler neden hep erken gider? Güzel bir insandı Tolga Savacı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

CEM DAVRAN

"Çok üzücü bir haber... Uzun yıllar önce bir filminde sesi olmuştum, çok gençtik, hayat çok acayip, huzur içinde uyusun."

Oyuncu Tolga Savacı'nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - 6

TOLGA SAVACI KİMDİR?

6 Mayıs 1963'te İstanbul'da doğan Tolga Savacı, Fransız Koleji'ni bitirdikten sonra 1983 yılında İtalya'da mankenlik eğitimi aldı.

Savacı, 1985 yılında Banu Alkan'la başrolde yer aldığı "Arzu" filmiyle beyazperdeye adım attı.

80'LERDE BİRÇOK FİLMDE ROL ALDI

Tolga Savacı, 80'li yıllarda Banu Alkan ve Hülya Avşar başta olmak üzere birçok kadın yıldızla çeşitli filmlerde yer aldı.

2015 yılında yazar Nermin Bezmen'le evlenen Savacı, ABD'de yaşamaya başlamıştı.

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