Oyuncu Tolga Savacı'nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Sinema oyuncusu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi. Savacı, uzun yıllardır eşi Nermin Bezmen'le Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşıyordu. Oyuncunun ölüm haberi, sanat dünyasını yasa boğdu.
80'li yıllar Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncusu Tolga Savacı (60), kalp krizi sonucu vefat etti. Savacı'nın ani ölümünü eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bezmen, eşinin vefatını "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz." notuyla paylaştı.