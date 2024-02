Oyuncu Tolga Savacı'nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

AYDAN ŞENER



"Canım Tolga... Şu an üzüntümü tarif etmem mümkün değil. Adam gibi adam sözünün en somut karşılığıydın sen. Hem güzel hem özel bir insandın. Ne çok anımız var. Çok erkendi... Mekanın cennet olsun. Seni hiç unutmayacağım."



HAMDİ ALKAN



"Çok güzel işler yaptık, keyifli anılar biriktirdik seninle.. Ve bir anda kahredici haberin geldi.. Canım kardeşim Tolga, huzur içinde uyu."



SERPİL ÇAKMAKLI



"Yine çok sevdiğim meslektaşım, arkadaşım, güzel insan Tolga Savacı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Tüm güzel insanlar teker teker aramızdan ayrılıyor. İnsan hayatı her an, her saniye değişken bir yol... Acı sürprizlerle son bulurken her zaman ölümün varlığını unutuyor aklımıza dahi getirmiyoruz. Acılı ailesine kız kardeşleri canım Sibal Savacı, Zeynep Savacı eşi Nermin Bezmen'e sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun boncuk gözlüm, huzurla uyu... 3 film çektik seninle çok güzel anılar biriktirdik. Bir gün dahi kimseyi kırmadın, incitmedin güle güle..."



YEŞİM SALKIM



"Benim eski arkadaşım nasıl üzüldüm... Suadiye yılları hepimiz gençtik ama çok erken oldu huzurla uyu dünya güzeli adam.



ZAFER ALGÖZ



"Tolga Savacı'yı kaybettik… Sevenlerinin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin."