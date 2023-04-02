Özge Ulusoy'un değişimi hayranlarını üzdü

"LÜTFEN BİRİ SİZE DUR DESİN"

Güzellik merkezinde yüzüne işlem yaptıran Ulusoy'un fotoğraflarına, "İnsan bunu kendine neden yapar?", "Ne gerek vardı Özge Hanım, önceki haliniz çok çok güzeldi", "Doğal güzelliğinizi neden bu hale getiriyorsunuz?", "Hiç iyi görünmüyorsunuz", "Lütfen biri size dur desin" gibi yorumlar yapıldı.