Özge Ulusoy babasının ölümünün ardından tehdit aldığını açıkladı

Özge Ulusoy, geçtiğimiz ay babası emekli albay Haydar Ulusoy'un vefatı ile sarsılmıştı. Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Haydar Ulusoy'a çarparak, hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

Babasının ölümüyle yıkılan ünlü isim, "Kaza değil, cinayet" diyerek isyan etti.

"VİCDANSIZ SENSİN!"



Babasına otomobiliyle çarpan sürücünün dayısı olduğunu iddia eden kişi, Özge Ulusoy'a sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajlarda "Vicdansız sensin. Ukala ne haddine senin herkese iftira atmak. Ben Elif'in dayısıyım. Haddini bil artık. Bilmezsen ben sana bildiririm hadsiz seni" dedi.

"ALLAH'IM BİZİ BU İNSANLARDAN KORU"



Gelen mesajları takipçileriyle paylaşan Özge Ulusoy ise şu sözlerle isyan etti:

"Bak sen bir de bana haddimi bildirecekmiş. Babamı öldürüp türlü yalanlar söylemişsiniz. Ben gerçeği söyleyip babamın hakkını arayıp adalet isteyince bir de tehdit ediyorsunuz? Sen kimsin ha kimsin? Allahım sen bizleri koru bu insanlardan korkunç! Hâlâ şoku ve korkuyu atamıyorum üzerimden. Tehdit etmek nedir ya?"