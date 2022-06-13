Ozzy Osbourne 'hayatını değiştirecek' ameliyata giriyor

Sharon Osbourne, yakın zamanda İngiltere’deki evlerinde bir rehabilitasyon bölümü inşa etmek için izin başvurusunda bulundu. Buckinghamshire’daki malikanelerinde izin istedikleri tadilata, bağımsız bir hemşire dairesinin yanı sıra korkuluklar, tutunma yerleri, çok sayıda durma ve oturma alanı dahil edildi. Plan ayrıca bir egzersiz salonu ile meyve serasını da içeriyor.

Ünlü şarkıcının sözcüsü, tadilat raporları hakkında yorum yapmadı, ancak üç yıl önce evde düşmesinin ardından ağır şekilde yaralanan Ozzy Osboune’un 'sırtında veya boynundan' başka bir ameliyat için hazırlandığını doğruladı.