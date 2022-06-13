Ozzy Osbourne 'hayatını değiştirecek' ameliyata giriyor

Haberler - ntv.com.tr | 13.06.2022 - 11:40
1970'lerin dünyaca ünlü heavy metal grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne, bugün, hayatının geri kalanını yönlendirecek önemli bir ameliyata giriyor. 73 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve söz yazarının sağlık durumu hakkında bilgi veren sunucu eşi Sharon Osbourne, iş için bulunduğu ABD’den İngiltere’ye eşinin yanında bulunmak üzere döndüğünü, çünkü Osbourne’un hayatını değiştirecek bir operasyon geçireceğini söyledi.
Bir süredir Parkinson hastalığıyla mücadele den Ozzy Osbourne’un, en son mayıs ayında görüntülendiğinde, yürüme güçlüğü çektiği için baston kullanması dikkat çekmişti.
İngiltere’de bir TV programına konuşan Sharon Osbourne, “Ozzy pazartesi günü çok büyük bir operasyon geçiriyor ve ben onun yanında olmak zorundayım. Bu operasyon, onu hayatının geri kalanına yön verecek” dedi.
Sharon Osbourne, eşine bakmak zorunda olduğunu söyleyerek, “Çok zor, çünkü Parkinson ve kazanın etkisi birleşti” dedi.
Parkinson hastası olan Ozzy Osbourne’un, 2003 yılında geçirdiği bisiklet kazasının ardından, daha önceki kazasında omurgasına yerleştirilmiş metal çubuklar yerinden çıkmıştı.
Sharon Osbourne, yakın zamanda İngiltere’deki evlerinde bir rehabilitasyon bölümü inşa etmek için izin başvurusunda bulundu. Buckinghamshire’daki malikanelerinde izin istedikleri tadilata, bağımsız bir hemşire dairesinin yanı sıra korkuluklar, tutunma yerleri, çok sayıda durma ve oturma alanı dahil edildi. Plan ayrıca bir egzersiz salonu ile meyve serasını da içeriyor.
Ünlü şarkıcının sözcüsü, tadilat raporları hakkında yorum yapmadı, ancak üç yıl önce evde düşmesinin ardından ağır şekilde yaralanan Ozzy Osboune’un 'sırtında veya boynundan' başka bir ameliyat için hazırlandığını doğruladı.
Şubat 2019’da Parkinson teşhisi konulan Ozzy Osbourne, 2020 Ocak ayında katıldığı televizyon programında omurga ve boyun ameliyatları dahil bir yıl süren sağlık sorunları yaşadığını söylemiş, ardından Parkinson teşhisi konulduğunu belirterek, 2019'un "hayatındaki en acılı yıl" olduğunu dile getirmişti.
Eşi Sharon Osbourne da Ozzy Osbourne'a koyulan ikinci evre Parkinson teşhisinin "ölüm cezası olmadığını ancak vücuttaki bazı sinirleri etkilediğini" belirterek, hastalığın seyri sırasında "iyi günler kadar gerçekten kötü günlerin yaşandığını" ifade etmişti.