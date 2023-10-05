Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları)
Başrolde yer aldığı "Sahil Güvenlik" (Baywatch) dizisiyle 90'lı yıllara damgasını vuran dünyaca ünlü Kanadalı oyuncu Pamela Anderson,artık makyaj yapmamaya karar vermiş ve büyük etkinliklere sıfır makyajla katılmaya başlamıştı. Makyaj yapmama kararının arkasında acıklı bir hikayesi olan Anderson en son Paris Moda Haftası’nda makyajsız haliyle objektiflere yansıdı. Anderson, doğal görüntüsüyle ortaya çıkmaktan çekinmeyen tek ünlü değil. Birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından makyajsız fotoğraflarını paylaşıyor. İşte Anderson'ın sıfır makyaj tercihinin ardından yatan neden ve makyajsız da güzel olunabileceğini kanıtlayan diğer ünlüler...
"Sahil Güvenlik" (Baywatch) dizisiyle ünlenen Pamela Anderson, 90'lı yıllar ve sonrasında güzelliğiyle hafızalara kazındı. Her zaman bakımlı ve makyajlı haliyle görmeye alışık olduğumuz 56 yaşındaki Kanadalı yıldız, bir süre önce artık makyaj yapmama kararı almış, önemli etkinliklerde sıfır makyajlı haliyle boy göstermeye başlamıştı.
Anderson'ın makyaj yapmama kararının ardından acıklı bir hikaye yattığı öğrenilmişti.
Uzun yıllar ünlü oyuncunun makyaj sanatçılığını yapan Alex Vogel, 2019'da meme kanserinden hayatını kaybetmişti. Bu acı kayıp sonrası Anderson, Elle dergisine verdiği röportajda, “O, en iyisiydi. Onu kaybettiğimden beri, Alexis olmadan hiç makyaj yapmamak benim için daha iyi" demişti.
Ve Anderson artık yeni görünümüyle tüm kadınlara ilham ve cesaret veriyor.