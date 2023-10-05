Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları)

Başrolde yer aldığı "Sahil Güvenlik" (Baywatch) dizisiyle 90'lı yıllara damgasını vuran dünyaca ünlü Kanadalı oyuncu Pamela Anderson,artık makyaj yapmamaya karar vermiş ve büyük etkinliklere sıfır makyajla katılmaya başlamıştı. Makyaj yapmama kararının arkasında acıklı bir hikayesi olan Anderson en son Paris Moda Haftası’nda makyajsız haliyle objektiflere yansıdı. Anderson, doğal görüntüsüyle ortaya çıkmaktan çekinmeyen tek ünlü değil. Birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından makyajsız fotoğraflarını paylaşıyor. İşte Anderson'ın sıfır makyaj tercihinin ardından yatan neden ve makyajsız da güzel olunabileceğini kanıtlayan diğer ünlüler...

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 1

"Sahil Güvenlik" (Baywatch) dizisiyle ünlenen Pamela Anderson, 90'lı yıllar ve sonrasında güzelliğiyle hafızalara kazındı. Her zaman bakımlı ve makyajlı haliyle görmeye alışık olduğumuz 56 yaşındaki Kanadalı yıldız, bir süre önce artık makyaj yapmama kararı almış, önemli etkinliklerde sıfır makyajlı haliyle boy göstermeye başlamıştı. 

Anderson'ın makyaj yapmama kararının ardından acıklı bir hikaye yattığı öğrenilmişti.

Uzun yıllar ünlü oyuncunun makyaj sanatçılığını yapan Alex Vogel, 2019'da meme kanserinden hayatını kaybetmişti. Bu acı kayıp sonrası Anderson, Elle dergisine verdiği röportajda, “O, en iyisiydi. Onu kaybettiğimden beri, Alexis olmadan hiç makyaj yapmamak benim için daha iyi" demişti. 

Ve Anderson artık yeni görünümüyle tüm kadınlara ilham ve cesaret veriyor. 

N-LIFE HABERLERİ

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 2

Anderson son olarak, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Vivienne Westwood 2024 İlkbahar-Yaz defilesini izlemeye sıfır makyajlı haliyle katıldı.

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 3

Makyajsız da çok güzel olduğunu kanıtlayan Anderson, doğal görüntüsüyle ortaya çıkmaktan çekinmeyen tek ünlü değil. Birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından makyajsız fotoğraflarını paylaşıyor. İşte o ünlüler...

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 4

Jennifer Lopez

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 5

Lady Gaga

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 6

Adele

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 7

Beyonce

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 8

Jessica Biel

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 9

Salma Hayek

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 10

Cindy Crawford

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 11

Emmy Rossum

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 12

Billie Eilish

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 13

Miley Cyrus

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 14

Gigi Hadid

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 15

Dua Lipa

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 16

Florence Pugh

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 17

Michelle Williams ve Busy Phillips

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 18

Eva Longoria

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 19

Lily Collins

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 20

Gwyneth Paltrow

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 21

Drew Barrymore

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 22

Ciara

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 23

Kerry Washington

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 24

Selena Gomez

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 25

Sofia Vergara

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 26

Hailey Bieber

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 27

Gwen Stefani

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 28

Hilary Duff

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 29

Doutzen Kroes

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 30

Ashley Tisdale

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 31

Chrissy Teigen

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 32

Kaitlyn Bristowe

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 33

Zendaya

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 34

Heidi Klum

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 35

Jennifer Garner

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 36

Sarah Michelle Gellar

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 37

Camilla Mendes

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 38

Ashley Graham

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 39

Tyra Banks

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 40

Lana Del Rey

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 41

Yara Shahidi

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 42

Kylie Jenner

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 43

Sarah Hyland

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 44

Alicia Keys

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 45

Jessica Alba

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 46

Priyanka Chopra

Pamela Anderson çok "doğal" (Ünlülerin makyajsız en iyi fotoğrafları) - 47

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