Paris Hilton ilk kez konserde canlı olarak şarkı söyleyecek

Etkinlikle ilgili yapılan basın açıklamasında, "Paris ilk kez sahneye çıkacak ve Stars are Blind de dahil olmak üzere hit şarkılarından oluşan bir koleksiyonu canlı olarak seslendirecek. Yıldızlarla dolu etkinlikte ayrıca çeşitli popüler sanatçılar ve müzikal konuklardan özel performanslar da yer alacak" denildi.