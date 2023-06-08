Paris Hilton sahnelere döndü, oğlu onu sahnede izledi

2021'de Carter Reum ile evlenen ve bu yıl ocak ayında taşıyıcı anneden bebek sahibi olan Paris Hilton, müzik kariyerine kaldığı yerden devam ediyor.
Altı aylık olan oğluyla aradığı mutluluğa ve özlemini çektiği aileye kavuşan Paris Hilton yavaş yavaş eski günlerine dönüş yapıyor.
Yıllar boyunca DJ’lik yapan, dünyanın birçok yerinde DJ olarak sahne alan ünlü yıldız bir süredir gözünü şarkıcılığa dikmişti. Bugünkü etkinlikte ilk kez sahnede canlı olarak şarkı söyleyecek.
42 yaşındaki Hilton, kendisine ait medya şirketi 11:11 Media'nın müzik bölümünün lansmanını "Konserde Canlı" etkinliğiyle gerçekleştirecek. Etkinlik, Los Angeles'taki Tarihi Fonda Tiyatrosu'nda yapılacak.
Yeniden sahneye çıkacak olmanın heyecanını yaşayan Hilton son günlerde harıl harıl çalıştı. Yaptığı konser provasından anları Instagram hesabından milyonlarca takipçisiyle paylaştı.
En büyük destekçisi olan eşi Carter Reum, Hilton'u, konser öncesi provada izledi. Kucağında, oğulları Phoenix de vardı.
Hilton eşi ve oğlunun fotoğraflarını Instagram'da paylaşarak, “Bebeğim Phoenix benim konser provamı izlemeye geldi” diye yazdı.
Minik bebeğe, yüksek sesten etkilenmesin diye pırıltılı mavi kulaklık takılmıştı.
Konsere de adını veren ve en bilindik şarkısı olan Stars Are Blind’ın yeni versiyonunu aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Kim Petras’la birlikte yeniden yorumlayan ve yeniden piyasaya süren Hilto, kariyerini şarkıcılıkla devam ettirmek istiyor.
Bugün vereceği konserle ilgili daha önce yapılan basın açıklamasında, "Paris ilk kez sahneye çıkacak ve Stars are Blind de dahil olmak üzere hit şarkılarından oluşan bir koleksiyonu canlı olarak seslendirecek. Yıldızlarla dolu etkinlikte ayrıca çeşitli popüler sanatçılar ve müzikal konuklardan özel performanslar da yer alacak" denildi.
Hilton, "Medya şirketim genişlemeye devam ediyor ve 11:11 Media'nın müzik bölümünün lansmanı beni çok heyecanlandırıyor. Müzik kariyerimde yeni bir dönemi başlatacak yepyeni bir albüm için stüdyodayım. Hayranlarımın bir ses sanatçısı olarak ilk konserimi deneyimleyecek olmalarından dolayı çok heyecanlıyım ve konuk performansları efsane olacak!” dedi.
Paris Hilton'un şarkıcı olarak sahneye çıkacağı konserin bilet gelirlerinin bir kısmı ABD'de LGBTİ+ bireylerin hakları için çalışan GLAAD adlı derneğe gidecek.
İlk kez anne olan Hilton, bu yılın başında bebek haberini "Seni kelimelerin tarif edebileceğinden daha çok seviyorum" notuyla sosyal medyada paylaşmıştı.