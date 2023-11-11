Paris Hilton'un bebeğine yapılan acımasız yorumlara kardeşi Nicky Hilton'dan yanıt
Paris Hilton'un, taşıyıcı anneden dünyaya gelen bebeği Phoenix'in görünümüyle ilgili yapılan acımasız yorumlara, kardeşi Nicky Hilton yanıt verdi: Bu delilik!
Paris Hilton, 11 ay önce taşıyıcı anneden dünyaya gelen oğlunun fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor. 42 yaşındaki iş kadını, DJ ve şarkıcı Hilton'ın; eşi Carter Reum ile 16 Ocak'ta kavuştukları oğulları Phoenix Barron'un fotoğraflarına olumsuz yorum yağdı.