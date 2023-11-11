Paris Hilton'un bebeğine yapılan acımasız yorumlara kardeşi Nicky Hilton'dan yanıt

Paris Hilton'un, taşıyıcı anneden dünyaya gelen bebeği Phoenix'in görünümüyle ilgili yapılan acımasız yorumlara, kardeşi Nicky Hilton yanıt verdi: Bu delilik!

Paris Hilton'un bebeğine yapılan acımasız yorumlara kardeşi Nicky Hilton'dan yanıt - 1

Paris Hilton, 11 ay önce taşıyıcı anneden dünyaya gelen oğlunun fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor. 42 yaşındaki iş kadını, DJ ve şarkıcı Hilton'ın; eşi Carter Reum ile 16 Ocak'ta kavuştukları oğulları Phoenix Barron'un fotoğraflarına olumsuz yorum yağdı.

N-LIFE HABERLERİ

Paris Hilton'un bebeğine yapılan acımasız yorumlara kardeşi Nicky Hilton'dan yanıt - 2

Küçük çocuğun kafasının çok büyük görünmesiyle ilgili acımasız yorumlar yazan bazı takipçileri, Hilton'un oğlunun bir hastalığı olduğunu ima eden mesajlar paylaştı.

Paris Hilton'un bebeğine yapılan acımasız yorumlara kardeşi Nicky Hilton'dan yanıt - 3

Paris Hilton'ın 40 yaşındaki kardeşi Nicky Hilton Rothschild, yeğeni hakkında yapılan olumsuz ve kaba yorumlara yanıt verdi.

Paris Hilton'un bebeğine yapılan acımasız yorumlara kardeşi Nicky Hilton'dan yanıt - 4

Page Six'e konuşan Nicky Hilton Rothschild, "Bence bir bebeği aşağılıyorsanız ciddi sorunlarınız var demektir ve kendinize dönüp bakmanız gerekir" dedi. Rothschild, yeğeni için yapılan yorumlar için, "Bu delilik" ifadesini kullandı.

Paris Hilton'un bebeğine yapılan acımasız yorumlara kardeşi Nicky Hilton'dan yanıt - 5

Hilton, oğlunun bir hastalıktan dolayı kafasının büyük olduğu ve onu doktora götürmesi gerektiği şeklinde yapılan yorumlara, "Bu dünyada bazı acımasız insanlar var. Meleğimin sağlığı mükemmel. Evet, tabii ki doktora götürüyorum, onun sadece beyni büyük" şeklinde yanıt vermişti.

Paris Hilton'un bebeğine yapılan acımasız yorumlara kardeşi Nicky Hilton'dan yanıt - 6

Carter Reum ile 2021'in sonunda evlenen Hilton, bebeğini taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya getirmeyi tercih etti. Çiftin bebeği Phoenix, bu yılın ocak ayında dünyaya geldi.

Paris Hilton'un bebeğine yapılan acımasız yorumlara kardeşi Nicky Hilton'dan yanıt - 7

"PHOENIX DAİMA BENİM ÖNCELİĞİM"

People dergisine röportaj veren Hilton, "Phoenix daima benim ilk önceliğim ve sayesinde hayır demeyi öğrendim" ifadesini kullanmıştı. "Sürekli bazı şeylere hayır diyorum çünkü onunla mümkün olduğu kadar çok zaman geçirmek istiyorum" diyen Hilton, "Onun hayatındaki özel anların hiçbirini ve hiçbir dönüm noktasını kaçırmak istemiyorum" şeklinde konuşmuştu.

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