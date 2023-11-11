Paris Hilton'un bebeğine yapılan acımasız yorumlara kardeşi Nicky Hilton'dan yanıt

Hilton, oğlunun bir hastalıktan dolayı kafasının büyük olduğu ve onu doktora götürmesi gerektiği şeklinde yapılan yorumlara, "Bu dünyada bazı acımasız insanlar var. Meleğimin sağlığı mükemmel. Evet, tabii ki doktora götürüyorum, onun sadece beyni büyük" şeklinde yanıt vermişti.