Paris Hilton'un taşıyıcı anneden kızı oldu! Bebek London'a pembe Noel kutlaması

Ocak ayında taşıyıcı anneden oğlu dünyaya gelen Paris Hilton, bu kez yine taşıyıcı anneden bir kız bebek sahibi oldu. Artık iki çocuk annesi olan Hilton, London (Londra) adını verdiği kızı için pembe bir Noel kutlaması yaptı.

Paris Hilton'un taşıyıcı anneden kızı oldu! Bebek London'a pembe Noel kutlaması - 1

Paris Hilton artık iki çocuklu bir anne! 42 yaşındaki Hilton otelleri varisi ve girişimci Hilton, London (Londra) adını verdiği kızının dünyaya geldiğini geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan duyurmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Paris Hilton'un taşıyıcı anneden kızı oldu! Bebek London'a pembe Noel kutlaması - 2

İkinci çocuğu da tıpkı birincisi gibi taşıyıcı anneden dünyaya gelen Hilton, pembe Noel ağacı önünde oğluyla verdiği pozlarla kızının gelişini kutladı.

Paris Hilton'un taşıyıcı anneden kızı oldu! Bebek London'a pembe Noel kutlaması - 3

Carter Reum ile evli olan Hilton'un ocak ayında yine taşıyıcı anneden Phoenix Barron adını verdiği oğlu doğmuştu.

Paris Hilton'un taşıyıcı anneden kızı oldu! Bebek London'a pembe Noel kutlaması - 4

Hilton'un sosyal medyada paylaştığı bir dizi fotoğraf arasında Carter Reum'un kız kardeşi Halle Hammond, yeğenleri de yer alıyor.

Paris Hilton'un taşıyıcı anneden kızı oldu! Bebek London'a pembe Noel kutlaması - 5

Hilton, sosyal medya paylaşımlarına "Kızımız London'ı pembe bir Noel ile kutluyoruz" diye yazdı.

Paris Hilton'un taşıyıcı anneden kızı oldu! Bebek London'a pembe Noel kutlaması - 6

Carter Reum ile 2021'in sonunda evlenen Hilton, oğlu Phoenix henüz bir yaşına basmadan ikinci çocuğunu da kucağına aldı.

Paris Hilton'un taşıyıcı anneden kızı oldu! Bebek London'a pembe Noel kutlaması - 7

Bütün ailesinin bir araya toplandığı büyük Şükran Günü yemeği ve kutlamasından bol bol paylaşım yaptıktan sonra Instagram hesabından “Kızım London için müteşekkirim” ifadelerini kullanarak ikinci bebeğinin dünyaya geldiğini duyurmuştu.

Paris Hilton'un taşıyıcı anneden kızı oldu! Bebek London'a pembe Noel kutlaması - 8

Her fırsatta doğum yapmaktan korktuğunu söyleyen Paris Hilton, daha önce verdiği bir röportajda kızının ismini 10 yıl önce belirlediğini açıklamıştı.

Paris Hilton'un taşıyıcı anneden kızı oldu! Bebek London'a pembe Noel kutlaması - 9

Ünlü isim, "Bir gün oğluma yeni bir kız kardeş yapmak istiyorum. London (Londra) benim en sevdiğim yerlerden biri ve kızıma da bu ismi koymak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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