Paris Hilton'un taşıyıcı anneden kızı oldu! Bebek London'a pembe Noel kutlaması
Ocak ayında taşıyıcı anneden oğlu dünyaya gelen Paris Hilton, bu kez yine taşıyıcı anneden bir kız bebek sahibi oldu. Artık iki çocuk annesi olan Hilton, London (Londra) adını verdiği kızı için pembe bir Noel kutlaması yaptı.
Paris Hilton artık iki çocuklu bir anne! 42 yaşındaki Hilton otelleri varisi ve girişimci Hilton, London (Londra) adını verdiği kızının dünyaya geldiğini geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan duyurmuştu.