Pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile Victoria's Secret CEO’su arasındaki ‘gizemli’ ilişki

Haberler - ntv.com.tr | 08.07.2022 - 11:51 - Son Güncelleme : 08.07.2022 - 12:18
Her yıl gelenekselleşen şovlarıyla büyük bir fenomen haline gelen iç giyim markası Victoria’s Secret’ın belgeseli yakında izleyici ile buluşuyor.
İç giyim imparatorluğunun karanlık yüzüne ışık tutacak olan belgesel, ABD'yi sarsan cinsel istismar davasının kilit ismi Jeffrey Epstein ve markanın da içinde bulunduğu L Brands grubunun CEO’su Les Wexner arasındaki ilişkiyi konu alacak.
'Victoria’s Secret: Angel and Demons’ (Melekler ve Şeytanlar) adını taşıyacak olan belgesel, iki milyarderin ilişkisinin bilinmeyen yönlerini öne çıkaracak.
14 Temmuz’da ABD’de Hulu’da yayınlanacak olan belgesel, Epstein’in markanın eski CEO’su Wexner’ın şirketlerine ve hesaplarına ne kadar erişimi olduğuna dair önemli bilgiler sunacak.
Belgesele dahil olan bazı uzmanların “Epstein’in şirkette erişemediği hiçbir bölüm yoktu” dediği belirtildi.
ABD'li milyarderin hapishanede ölü bulunmasından 3 yıl sonra yayınlanacak olan belgesel, markanın hızlı yükselişini ve düşüşe geçiş hikayesini konu alacak.
Epstein'le ortak olduğu bilinen ve FBI tarafından tutuklanan Ghislaine Maxwell, çocuk istismarı ve cinsel istismar suçlamalarıyla yargı önüne çıkmıştı. Federal mahkemeye çıkarılan Maxwell, "reşit olmayan genç kızların cinsel istismarına aracılık yapmaktan" 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2019 yılında hayatını kaybeden Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos'ta ölü bulunan Epstein'in ölüm sebebi olarak intihar ettiği bilgisi paylaşıldı. Epstein’in intihardan bir ay önce de girişimde bulunduğu ve hapishanedeki psikoloğa "Yaşamıma son veremeyecek kadar korkak biriyim" dediği öğrenildi.
'Victoria’s Secret: Angel and Demons’ (Melekler ve Şeytanlar) adındaki belgesel, iki milyarderin ilişkinin yanı sıra markaya dair pek çok bilinmeyeni gün yüzüne çıkaracak. Belgesel, 2018 yılından itibaren yapılmayan Victoria’s Fashion Show’un 23 sene sonra neden bittiğini de açıklayacak.
Markanın yalnızca zayıf ve güzel kadınları öne çıkaran bir vizyonu temsil etmesi ve farklı etnik kökenli modellere yer vermemesi son yıllarda büyük eleştiri toplamıştı. Markanın eski CMO’su Ed Razek’in model seçerken belirlediği kriterler, marka prestijinin ciddi anlamda düşmesine sebep olmuştu. Kendisine neden hep aynı tip kadınları podyuma çıkardığı sorulduğunda, Victoria’s Secret’ın ‘bir fantezi’ olduğunu ve transeksüellerin yer almaması gerektiğini söylemişti.