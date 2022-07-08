Pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile Victoria's Secret CEO’su arasındaki ‘gizemli’ ilişki

EPSTEIN TUTUKLANMIŞTI

2019 yılında hayatını kaybeden Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos'ta ölü bulunan Epstein'in ölüm sebebi olarak intihar ettiği bilgisi paylaşıldı. Epstein’in intihardan bir ay önce de girişimde bulunduğu ve hapishanedeki psikoloğa "Yaşamıma son veremeyecek kadar korkak biriyim" dediği öğrenildi.