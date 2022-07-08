Galeri

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile Victoria's Secret CEO’su arasındaki ‘gizemli’ ilişki

Haberler - ntv.com.tr | 08.07.2022 - 11:51 - Son Güncelleme : 08.07.2022 - 12:18

Ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’ı konu alan belgesel, ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ve markanın eski CEO’su arasındaki ‘gizemli’ ilişkiye ışık tutuyor.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile Victoria's Secret CEO’su arasındaki ‘gizemli’ ilişki - 1

Her yıl gelenekselleşen şovlarıyla büyük bir fenomen haline gelen iç giyim markası Victoria’s Secret’ın belgeseli yakında izleyici ile buluşuyor.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile Victoria's Secret CEO’su arasındaki ‘gizemli’ ilişki - 2

İç giyim imparatorluğunun karanlık yüzüne ışık tutacak olan belgesel, ABD'yi sarsan cinsel istismar davasının kilit ismi  ve markanın da içinde bulunduğu L Brands grubunun CEO’su Les Wexner arasındaki ilişkiyi konu alacak.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile Victoria's Secret CEO’su arasındaki ‘gizemli’ ilişki - 3

İKİ MİLYARDERİN GİZEMLİ İLİŞKİSİ

'Victoria’s Secret: Angel and Demons’ (Melekler ve Şeytanlar) adını taşıyacak olan belgesel, iki milyarderin ilişkisinin bilinmeyen yönlerini öne çıkaracak.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile Victoria's Secret CEO’su arasındaki ‘gizemli’ ilişki - 4

EPSTEIN'IN NE KADAR ERİŞİMİ VARDI?

14 Temmuz’da ABD’de Hulu’da yayınlanacak olan belgesel, Epstein’in markanın eski CEO’su Wexner’ın şirketlerine ve hesaplarına ne kadar erişimi olduğuna dair önemli bilgiler sunacak.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile Victoria's Secret CEO’su arasındaki ‘gizemli’ ilişki - 5

HER YERE ERİŞİMİ VARDI

Belgesele dahil olan bazı uzmanların “Epstein’in şirkette erişemediği hiçbir bölüm yoktu” dediği belirtildi.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile Victoria's Secret CEO’su arasındaki ‘gizemli’ ilişki - 6

YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞ HİKAYESİ

ABD'li milyarderin hapishanede ölü bulunmasından 3 yıl sonra yayınlanacak olan belgesel, markanın hızlı yükselişini ve düşüşe geçiş hikayesini konu alacak.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile Victoria's Secret CEO’su arasındaki ‘gizemli’ ilişki - 7

SUÇ ORTAĞINA 20 YIL HAPİS CEZASI

Epstein'le ortak olduğu bilinen ve FBI tarafından tutuklanan Ghislaine Maxwell, çocuk istismarı ve cinsel istismar suçlamalarıyla yargı önüne çıkmıştı. Federal mahkemeye çıkarılan Maxwell, "reşit olmayan genç kızların cinsel istismarına aracılık yapmaktan" 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile Victoria's Secret CEO’su arasındaki ‘gizemli’ ilişki - 8

EPSTEIN TUTUKLANMIŞTI

2019 yılında hayatını kaybeden Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı. 

Tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos'ta ölü bulunan Epstein'in  ölüm sebebi olarak intihar ettiği bilgisi paylaşıldı. Epstein’in intihardan bir ay önce de girişimde bulunduğu ve hapishanedeki psikoloğa "Yaşamıma son veremeyecek kadar korkak biriyim" dediği öğrenildi.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile Victoria's Secret CEO’su arasındaki ‘gizemli’ ilişki - 9

MELEKLERE DAİR BİLİNMEYENLER

'Victoria’s Secret: Angel and Demons (Melekler ve Şeytanlar) adındaki belgesel, iki milyarderin ilişkinin yanı sıra markaya dair pek çok bilinmeyeni gün yüzüne çıkaracak. Belgesel, 2018 yılından itibaren yapılmayan Victoria’s Fashion Showun 23 sene sonra neden bittiğini de açıklayacak.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile Victoria's Secret CEO’su arasındaki ‘gizemli’ ilişki - 10

"VICTORIA'S SECRET BİR FANTEZİ"

Markanın yalnızca zayıf ve güzel kadınları öne çıkaran bir vizyonu temsil etmesi ve farklı etnik kökenli modellere yer vermemesi son yıllarda büyük eleştiri toplamıştı. Markanın eski CMO’su Ed Razek’in model seçerken belirlediği kriterler, marka prestijinin ciddi anlamda düşmesine sebep olmuştu. Kendisine neden hep aynı tip kadınları podyuma çıkardığı sorulduğunda, Victoria’s Secret’ın ‘bir fantezi’ olduğunu ve transeksüellerin yer almaması gerektiğini söylemişti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER